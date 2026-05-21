Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Theo đó, phạt từ 30 – 50 triệu đồng, với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng được áp dụng cho các hành vi: cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với các hành vi vi phạm ở trên, sẽ buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung trên các nền tảng số.

Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Internet; đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng; cơ quan, tổ chức vận hành hệ thống thông tin cùng nhiều chủ thể khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.