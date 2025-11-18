- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự Hội thảo!

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử!

- Kính thưa các nhà khoa học, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Mùa khô năm 1965, trên chiến trường Tây Nguyên đã diễn ra chiến dịch tiến công đầu tiên của chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ, nhằm tìm ra cách đánh quân viễn chinh Mỹ, để thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông.

Với tinh thần tích cực, chủ động, quyết tâm giành thắng lợi, lực lượng vũ trang cách mạng cùng nhân dân trên địa bàn đã làm nên Chiến thắng Plei Me lịch sử, viết nên trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965 - 26/11/2025), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử".

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Hội thảo, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể tỉnh Gia Lai và đại biểu các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, sĩ quan; các quý vị đại biểu, các nhà khoa học cùng toàn thể các đồng chí về dự Hội thảo khoa học quan trọng này. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Trước những thất bại nặng nề của quân đội ngụy Sài Gòn ở Ba Gia, Đồng Xoài cũng như trên chiến trường toàn miền Nam, đánh dấu sự phá sản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", đế quốc Mỹ quyết định chuyển sang thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ", đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp vào tham chiến ở miền Nam Việt Nam, nhằm cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền và quân đội ngụy Sài Gòn, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc hành quân tìm diệt chủ lực Quân giải phóng, triển khai kế hoạch bình định, chống phá chiến tranh du kích, tiến tới ổn định tình hình có lợi cho Mỹ. Trên chiến trường Tây Nguyên, đồng thời với việc chính quyền ngụy Sài Gòn thành lập Biệt khu 24 (gồm 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai) và chuyển giao nhiệm vụ tác chiến chủ yếu ở Tây Nguyên cho quân Mỹ, tháng 9 năm 1965, Bộ Chỉ huy quân Mỹ quyết định điều Sư đoàn 1 kỵ binh bay và 1 lữ đoàn dù (Sư đoàn 101) lên chiếm đóng An Khê, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động của chủ lực Quân giải phóng, chia cắt Tây Nguyên với vùng đồng bằng ven biển miền Trung, cắt đứt sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho cách mạng miền Nam qua hệ thống Đường Hồ Chí Minh và từ Lào sang.

Để đối phó với âm mưu của địch, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên thay đổi chủ trương giải phóng Bắc Tây Nguyên để tập trung lực lượng mở Chiến dịch Plei Me, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực ngụy Sài Gòn, kéo quân Mỹ tham chiến để tìm hiểu khả năng tác chiến của chúng, xây dựng cách đánh Mỹ cho bộ đội ta. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 trung đoàn bộ binh (320, 33 và 66), cùng 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7mm và lực lượng vũ trang địa phương. Sau hơn 1 tháng chiến đấu (19.10 - 26.11.1965), Chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, trong đó có 1.700 quân Mỹ, tiêu diệt 1 chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp quân đội ngụy Sài Gòn, diệt và đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn quân Mỹ, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay. Lập nên thắng lợi đầu tiên trong cuộc đối đầu với quân Mỹ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Chiến thắng Plei Me có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra khả năng đánh bại quân xâm lược viễn chinh Mỹ, khẳng định hiệu quả của phương châm "nắm thắt lưng địch mà đánh" của quân và dân miền Nam; củng cố quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của nhân dân ta; là chỉ dấu thất bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ; đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về ý chí quyết tâm, về trình độ chỉ huy, khả năng tác chiến của các lực lượng vũ trang, là sự đóng góp lớn lao của lực lượng vũ trang địa phương cùng đồng bào dân tộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Kính thưa các đồng chí!

Cuộc Hội thảo hôm nay là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me; là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha, anh, tưởng nhớ đến các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, nghị lực vượt qua mọi khó khăn; củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, Chiến thắng Plei Me nói riêng. Đồng thời, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị vận dụng trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, độc lập xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử".

Trân trọng cảm ơn!