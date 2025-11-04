Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng và cấp thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.

Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái. Ảnh: Phạm Hải

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở tỉnh Vĩnh Long, trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông Nguyễn Văn Gấu đã trải qua nhiều cương vị công tác trong Quân đội. Ông từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 9.

Tháng 1/2022, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Gấu được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Khi Bắc Ninh hợp nhất với Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tháng 9 vừa qua ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê ở tỉnh Quảng Ninh, trình độ chuyên môn cử nhân Biên phòng. Ông Lê Đức Thái từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.