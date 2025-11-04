Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Thái, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng nay, Chủ tịch nước đã quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Đức Thái.

Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thượng tướng Lê Đức Thái. Ảnh: Mạnh Hùng

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê ở tỉnh Quảng Ninh, trình độ chuyên môn cử nhân Biên phòng. Ông từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng hiện nay có các thứ trưởng gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng tham mưu trưởng); Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và Thượng tướng Lê Đức Thái

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2.