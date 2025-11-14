Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể bà con nhân dân.

Thưa các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Hôm nay, trong không khí ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta cùng nhau khẳng định lại một chân lý giản dị mà vĩnh hằng: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta, đất nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Đó là chân lý, là phương châm hành động, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của hồn thiêng sông núi, của Tổ quốc gửi đến từng người trong chúng ta.

Với bà con ở phường Thượng Cát, qua báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Văn Thúy Hoa, qua tham luận của đại diện các tổ dân phố và qua ánh mắt, nụ cười của bà con đã toát lên niềm phấn khởi, tự hào về những gì chúng ta đã làm được trong năm 2025, trong nhiệm kỳ 2020-2025 và khát vọng về những định hướng tương lai của đất nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự chung sức đồng lòng, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, nhất định đời sống của nhân dân sẽ tốt lên từng ngày, xã hội ngày một tươi đẹp, đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân buổi hôm nay, tôi muốn tâm sự đôi điều với bà con và các đồng chí về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thưa các đồng chí và bà con.

Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc: Niềm tin và tình con người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung; mọi khó khăn sẽ có lối mở và được giải quyết.

Nhìn lại những năm qua, có những khoảnh khắc không thể quên. Trong đại dịch Covid-19, cả nước một lòng: Tuyến đầu không lùi bước, đồng bào nhường cơm sẻ áo, doanh nghiệp chung tay, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, bà con trong nước mở lòng, dang tay đón những người con xa quê về đất nước, nhường cơm sẻ áo, chia nhau từng liều vắc xin, từng máy thở, chỗ nằm khi đại dịch hoành hành... Trong thiên tai, bão lũ, mưa giông, lụt lội, sạt lở, từ miền núi đến miền biển, nghĩa đồng bào lại bừng sáng: những chuyến xe cứu trợ xuyên đêm, những mái nhà tạm ấm lửa, những bàn tay nắm chặt bàn tay.

Trong xây dựng thể chế, nhân dân góp ý thẳng thắn, trách nhiệm vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật, đặc biệt là các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Trong 1 tháng lấy ý kiến nhân dân, đã có hơn 3 triệu lượt ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đó thực sự là điều rất đáng quý. Đó là sự hòa quyện giữa Đảng với dân. Đó là dân chủ thực chất, là trí tuệ xã hội cùng chọn con đường phát triển. Trong tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trong sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, chúng ta đã đặt sự đồng thuận của nhân dân làm điều kiện tiên quyết; việc thuận lòng dân, dựa vào dân, vì hạnh phúc của dân chính là thước đo thành công. Sự ủng hộ của tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới, trong "sắp xếp lại giang sơn" là động lực, là nguồn sức mạnh vô song để Đảng vững tin thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình, triển khai quyết liệt các đường lối, chính sách, đặc biệt là nội dung các nghị quyết mà Đại hội Đảng lần thứ 13 và các Đại hội của Đảng trước đó đã đề ra.

Trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền, biển, vùng trời và không gian mạng, ta kiên định nguyên tắc, mềm dẻo sách lược, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại. Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn luôn chủ động, tích cực, trách nhiệm và được bạn bè tin cậy bởi chúng ta là một khối ý chí thống nhất của toàn dân tộc.

Thưa các đồng chí và bà con nhân dân.

Trước mắt chúng ta là những cột mốc làm mục tiêu phấn đấu đi tới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, trường tồn, đó là mục tiêu 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, 100 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào năm 2045. Khát vọng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đòi hỏi nội lực mới, mô hình tăng trưởng mới, động lực phát triển mới: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn. Nhưng nền tảng để đi xa, đi tới thành công vẫn là đoàn kết. Đoàn kết để tháo gỡ nút thắt thể chế; đoàn kết để khơi thông mọi nguồn lực; đoàn kết để chia sẻ rủi ro, nhân lên cơ hội; đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau…

Đại đoàn kết bắt đầu từ đoàn kết trong Đảng: nội bộ Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; nói đi đôi với làm; nêu gương, liêm chính, kỷ luật. Đoàn kết trong hệ thống chính trị: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp nhịp nhàng, hiệu lực, hiệu quả. Đoàn kết giữa các giai tầng trong xã hội: công nhân - nông dân - trí thức - doanh nhân - văn nghệ sĩ - phụ lão - phụ nữ - thanh niên - thiếu niên nhi đồng - cựu chiến binh - đồng bào các tôn giáo, các dân tộc; mỗi lực lượng đều có vị trí, trách nhiệm và vinh quang trong hành trình chung. Và đoàn kết quốc tế: thêm bạn bớt thù, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau kiến tạo hòa bình, cùng nhau phát triển bền vững.

Để tinh thần ấy đi vào đời sống hằng ngày, để thành kết quả có thể đo đếm được, tôi xin nhấn mạnh 7 nhóm việc cụ thể cần thực hiện: (1) Dân là gốc. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của dân, do dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Tăng cường đối thoại công khai, minh bạch; lắng nghe để điều chỉnh kịp thời. Thành công là sự hài lòng của nhân dân. (2) Kỷ cương - liêm chính. Thượng tôn pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Khi niềm tin được củng cố, đoàn kết tự khắc bền chặt, nội lực sẽ được nhân lên. (3) Bộ máy tinh gọn: Chính quyền 3 cấp thông suốt, hỗ trợ nhau với mục tiêu chung là nhân dân phục vụ. Chính quyền địa phương 2 cấp liên thông, lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm mục tiêu phấn đấu, lấy "công ăn việc làm" cho mọi người dân làm đích đến của bình yên, ấm no, hạnh phúc cho xã hội. Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tinh giản biên chế, cải cách thủ tục; số hóa dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và đối tượng phục vụ. Ở đâu người dân thuận tiện hơn, chi phí xã hội thấp hơn, ở đó đoàn kết và đồng thuận lớn hơn. (4) Khơi thông nguồn lực để phát triển. Tháo ách tắc pháp lý, nâng cấp hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong tinh thần "chung sức đồng lòng - cùng làm cùng hưởng"; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng. (5) An sinh - văn hóa - con người. Giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm; bảo vệ người yếu thế, chăm lo cho người già, trẻ nhỏ, quan tâm cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình trong mỗi cộng đồng. (6) Quốc phòng - an ninh gắn với đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; kiên định bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế; giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển lâu dài. (7) Mặt trận - đoàn thể - tổ chức xã hội - cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế cần được kết nối chặt hơn, rộng hơn qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, qua kết nối thể thao, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân… Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội. Gắn kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tỏa ra sức mạnh và những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc ta, nhất là giá trị và truyền thống Đại đoàn kết của nhân dân ta.

Thưa các đồng chí và bà con.

Đoàn kết rất gần gũi, rất đời thường, là hơi thở, nhịp sống hằng ngày. Đoàn kết là một ánh nhìn tin cậy, là một cái bắt tay sẻ chia, là một lời nói ấm áp, cảm thông, là một việc làm đến nơi đến chốn, tình làng nghĩa xóm… Ở cơ quan, công sở, hãy biến cuộc họp thành diễn đàn tìm giải pháp, là nơi tìm ra mẫu số chung, tìm ra lời giải cho mọi vấn đề trên tinh thần "học thày không tày học bạn". Ở địa phương, hãy coi sự hài lòng của người dân là thước đo mọi quyết định. Ở doanh nghiệp, công trường, xưởng máy, hãy coi sự liêm chính, thu nhập của người lao động là vốn quý, là sức sống của doanh nhân. Trên không gian mạng, hãy là người truyền tin có trách nhiệm, trung thực, không bịa đặt, không phát tán tin giả, không gieo mầm chia rẽ, thay vào đó là lan tỏa hiểu biết, tinh thần cầu thị, tranh luận có văn hóa.

Hãy khắc ghi và lan tỏa tinh thần "5 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; và "3 cùng": cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng. Nếu thực hiện như vậy là chúng ta đã góp một viên gạch bền chắc vào ngôi nhà đại đoàn kết Việt Nam.

Với các địa phương, cơ sở, nơi diễn ra mọi hoạt động của đời sống xã hội hằng ngày, nơi các tế bào sống phát triển ra không ngừng nghỉ, tôi xin nhấn mạnh: Phải dân chủ, công khai, minh bạch; đối thoại để tạo đồng thuận; phải xây dựng văn hóa nghĩ đúng, nghĩ xa, nghĩ cùng dân, nghĩ vì dân; phải nói thẳng, nói thật, nói gọn; phải làm nhanh, làm chắc; làm đến nơi đến chốn... phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và cán bộ. Việc gì có lợi cho dân thì làm hết sức; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Đích đến là bộ máy tinh gọn hơn, phục vụ tốt hơn, chi phí xã hội thấp hơn, cơ hội phát triển cao hơn.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, hãy để tinh thần đoàn kết dẫn dắt cách ta giải những bài toán khó: giải phóng mặt bằng với đồng thuận của dân; cải cách thủ tục để dự án trọng điểm không chậm nhịp; nâng cao chất lượng giáo dục - y tế bằng sự chung tay của cộng đồng; chuyển đổi năng lượng công bằng bằng cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân; bảo vệ môi trường bằng kỷ luật tự giác từ mỗi hộ gia đình cho đến mỗi nhà máy, công trường; liên kết vùng để nông thôn - đô thị cùng phát triển, vì lợi ích người dân - cơ sở địa phương - Trung ương hài hòa hôm nay, bền vững mai sau.

Thưa các đồng chí và bà con nhân dân.

Chúng ta bước vào giai đoạn mới với không ít thử thách: cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, áp lực đô thị hóa, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng… Nhưng càng khó, đoàn kết càng tỏa sáng. Một dân tộc đã đi qua chiến tranh vệ quốc, vượt qua những năm tháng bao cấp gian nan, tạo kỳ tích đổi mới, dân tộc ấy, khi đồng lòng, chắc chắn sẽ vươn tới những đỉnh cao mới.

Chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông": đường lối đúng, thể chế đang hoàn thiện, khát vọng phát triển bừng sáng, niềm tin nhân dân là vốn quý vô song. Việc của chúng ta bây giờ là "bước đều, bước nhanh, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới. Mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi địa phương, mỗi ngành, đúng vị trí, đúng chức trách, đúng cam kết, cùng nhìn về một hướng.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, tôi kêu gọi: đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hãy cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy biến tinh thần ấy thành hành động hôm nay: trong gia đình, tổ dân phố; trong nhà máy, trên cánh đồng; trong lớp học, bệnh viện; trên biển khơi và trên không gian số, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu; vì hạnh phúc của nhân dân; vì mục tiêu 2030 và khát vọng 2045 mà nhân dân đang mong chờ.

Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, đồng lòng chung sức: Đoàn kết để chiến thắng khó khăn. Đoàn kết để đi tới thành công. Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ