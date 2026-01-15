Trước đó, vào ngày 8/1, đại diện của Phát Đạt cùng đại diện các cơ quan chức năng đã thực hiện khảo sát thực tế và đề xuất phương án tài trợ xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 với mong muốn đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và chia sẻ gánh nặng ngân sách với địa phương. Phát Đạt đề nghị được tài trợ kinh phí để đầu tư xây dựng và tặng lại toàn bộ (bao gồm cả hồ sơ có liên quan đến công trình) cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

Theo nội dung hồ sơ gửi các cơ quan chức năng, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 dự kiến được xây dựng trên khu đất công có diện tích khoảng 1,06 ha. Đây là khu đất đã được quy hoạch cho mục đích giáo dục nhưng chưa được đầu tư xây dựng trong thời gian qua, trong khi nhu cầu học tập của con em trên địa bàn phường Thuận Giao ngày càng gia tăng. Việc lựa chọn vị trí này cho thấy sự phù hợp giữa định hướng quy hoạch của địa phương và quyết tâm tham gia đóng góp của doanh nghiệp.

Dự án được Phát Đạt đề xuất tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”, tức là doanh nghiệp sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện công trình và bàn giao cho Nhà nước đưa vào sử dụng. Quy mô dự kiến gồm khoảng 30 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ, đáp ứng quy mô lớp học theo quy định hiện hành, với sĩ số khoảng 35 học sinh mỗi lớp. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 145 tỷ đồng, toàn bộ được đóng góp từ nguồn vốn tự nguyện của doanh nghiệp, không kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc thương mại nào sau khi công trình hoàn thành và được bàn giao phục vụ mục đích công ích.

Phát Đạt cũng cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế trường học, cũng như các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Sau khi hoàn thành, toàn bộ tài sản sẽ được bàn giao cho Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân và đưa vào vận hành phục vụ cộng đồng.

Dự án tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 thể hiện cách tiếp cận và phát triển bền vững của Phát Đạt hiện nay. Xuyên suốt chiến lược tăng trưởng kinh doanh, Phát Đạt xác định việc đồng hành cùng sự phát triển của đô thị, đóng góp vào hạ tầng xã hội và chất lượng sống của người dân là một phần không thể tách rời của giá trị doanh nghiệp. Đây cũng là xu hướng đang ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư chú trọng, khi các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trở thành thước đo quan trọng cho năng lực phát triển dài hạn.

Đại diện của Phát Đạt cho biết, bước sang giai đoạn 2026 - 2030, công ty sẽ triển khai phát triển bền vững ở cấp độ cao hơn với tâm thế của một nhà phát triển đô thị có trách nhiệm. Điều này không chỉ thể hiện qua các dự án bất động sản gắn với quy hoạch và nhu cầu thực tế của địa phương, mà còn qua những đóng góp cụ thể cho các lĩnh vực nền tảng như giáo dục, hạ tầng xã hội và không gian sống. Việc tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 vì vậy có thể được xem là một dấu mốc, phản ánh cách doanh nghiệp hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững bằng những hành động cụ thể, đo đếm được và để lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong bức tranh phát triển của TP.HCM, những dự án như Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 hứa hẹn góp phần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Khi doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền và người dân trong việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu của đô thị, phát triển bền vững sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành những công trình, không gian và giá trị hiện hữu, phục vụ trực tiếp cho đời sống xã hội.

