Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Công trình chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14: Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học

Tham dự Lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên), đồng thời kết nối trực tuyến tới 2 điểm cầu: Trường Dự bị Đại học TPHCM và trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và tham dự Lễ khởi công

Từng bước cải thiện điều kiện học tập cho học sinh DTTS

Dự kiến các công trình sẽ khánh thành vào tháng 9/2026 để kịp đón các em học sinh vào năm học mới. Khi hoàn thành, các dự án sẽ củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo, từng bước hiện đại hóa môi trường học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hệ dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vững chắc cho các em tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong niềm xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phải hành động quyết liệt hơn nữa, đầu tư một cách nghiêm túc hơn nữa cho những mái trường ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Từ quan điểm xuyên suốt, nhất quán ấy, nhiều chủ trương, chính sách lớn, mang tính chiến lược, lâu dài đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được ban hành và thực thi có hiệu quả, trong đó có nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn, mỗi công trình không chỉ đạt yêu cầu kỹ thuật, mà còn là công trình giáo dục, công trình của niềm tin và kỳ vọng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp gỡ, động viên các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu, chiều 26/12/2025 tại Trụ sở Trung ương Đảng: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho tập thể trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

“Gần đây, nhất là những ngày bão lũ vừa qua, Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng quân đội, công an trực tiếp cùng các địa phương chỉ đạo quán triệt, triển khai chính sách, thực hiện các dự án đầu tư, thăm hỏi động viên đồng bào, trong đó có thanh thiếu niên những dịp Lễ, Tết và những lúc thiên tai, hoạn nạn. Việc này đã góp phần củng cố niềm tin và khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS nói chung và thanh thiếu niên nói riêng”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho các em học sinh

Bộ trưởng cho biết, sau 5 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã góp phần quan trọng làm thay đổi căn bản diện mạo vùng DTTS và miền núi. Trong khuôn khổ của chương trình, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao làm chủ đầu tư đối với 5 dự án tập trung cải tạo, nâng cấp đối với trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và 4 trường dự bị đại học dân tộc trên phạm vi cả nước với tổng số vốn trên 750 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Hòa chung với chiến dịch xây dựng thần tốc 100 trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới, sau khi triển khai thí điểm tại 2 trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo khởi công các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Dự bị đại học TPHCM và trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Đây là những đơn vị đã khẳng định vị thế và là những đơn vị dẫn đầu của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trên phạm vi toàn quốc, trở thành địa chỉ đào tạo học sinh DTTS, tạo nền tảng vững chắc để học sinh tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu tặng quà cho các em học sinh

Công trình của niềm tin và kỳ vọng

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, với nguồn vốn bố trí bước đầu còn khiêm tốn, giai đoạn 1 các dự án đầu tư, nâng cấp chủ yếu các hạng mục cơ bản như phòng học, giảng đường, ký túc xá, nơi phát triển thể chất, khu nhà ăn, khu phát triển hướng nghiệp, thực hành, nhằm từng bước cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện cho thầy và trò. Giai đoạn tiếp theo, Bộ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bổ sung nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu chủ đầu tư dự án và các nhà thầu triển khai với tinh thần khẩn trương nhất; chậm nhất đến tháng 9/2026 phải hoàn thành để đưa công trình vào hoạt động.

Việc triển khai dự án phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, công khai, minh bạch, khách quan, chất lượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. “Mỗi công trình không chỉ đạt yêu cầu kỹ thuật, mà còn là công trình giáo dục, công trình của niềm tin và kỳ vọng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh

Đầu tư cho công bằng và tiếp cận bình đẳng trong giáo dục

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có vai trò đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thủ tướng khẳng định, không thể hy sinh công bằng và tiến bộ xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

“Chúng ta phải hành động quyết liệt hơn nữa, đầu tư nghiêm túc hơn nữa cho những mái trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những mái trường được xây dựng ở những nơi này không chỉ bằng bê tông cốt thép, gạch ngói, cát sỏi… mà còn được dựng xây bằng tình yêu thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, bằng trách nhiệm rất cao đối với đồng bào các dân tộc”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng bày tỏ đồng tình với đề nghị của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trường trong giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cơ chế, chính sách tổng thể để sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các hạng mục còn thiếu tại các trường chuyên biệt. Bộ Tài chính bố trí ngay ngân sách trong quý 1 để thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát chương trình giảng dạy để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học tại các trường chuyên biệt, xây dựng các trường trở thành “hệ sinh thái dân tộc kiểu mẫu”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các em học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, giáo dục và đào tạo càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đầu tư cho giáo dục miền núi chính là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho công bằng và bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng trong giáo dục; thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, là sự sẻ chia từ trái tim đến trái tim.

Theo Thủ tướng, giáo dục vùng đồng bào DTTS không chỉ đơn thuần là việc dạy chữ, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển, tạo sinh kế bền vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Người đứng đầu Chính phủ cho biết: Thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải làm thật tốt, làm bằng cả cái trái tim, tình thương, trách nhiệm. Các trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, quan tâm dạy ngoại ngữ, công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Để triển khai đầu tư, xây dựng các trường bảo đảm tiến độ và chất lượng, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát dự án phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, quyết liệt tổ chức thi công, sớm hoàn thành công trình; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đối với các nhà trường được đầu tư, Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí mặt bằng phù hợp, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các lực lượng Quân đội, Công an cùng toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay để các ngôi trường tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực sự trở thành nơi “gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; triển khai hiệu quả phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể – thầy, cô giáo là động lực - nhà trường làm bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng”.

Thủ tướng yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát đầy đủ, bảo đảm mọi học sinh đều được đến trường, không để bất kỳ em nào bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn đội ngũ thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần “cắm bản, gieo chữ, giữ nước”, tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, góp phần chắp cánh ước mơ để các thế hệ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên, từng bước thay đổi cuộc đời.

Thủ tướng cũng gửi gắm kỳ vọng các em học sinh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tự tin học tập, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà cho tập thể trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và 160 suất quà cho học sinh các trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Dự bị Đại học TPHCM.