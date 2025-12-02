Theo Ban lãnh đạo của Phát Đạt, nếu chỉ giới hạn “nhu cầu thật” trong một góc độ hẹp, sẽ không còn đủ để phản ánh sự chuyển động sâu sắc của thị trường Việt Nam giai đoạn mới. Do vậy, từ góc nhìn của Phát Đạt, trong quá trình chuẩn bị một danh mục sản phẩm quy mô lớn cho giai đoạn phục hồi 2026-2030, “nhu cầu thật” không chỉ là ở nhu cầu an cư, mà là nhu cầu đặc thù của từng tầng khách hàng, từng khu vực và từng loại hình đô thị. Việc nhận diện đúng ba nhóm nhu cầu thật này đang định hình lại bức tranh phát triển của Phát Đạt trong chiến lược 5 năm tới.

Theo đó, nhóm nhu cầu thật đầu tiên của Phát Đạt thể hiện rõ nhất tại các đô thị vệ tinh. Nhu cầu thật tại đây đến từ các gia đình trẻ, người lao động đô thị, những người có nhu cầu ở thực với khả năng tài chính vừa phải nhưng vẫn yêu cầu về chất lượng sống, tiện ích và môi trường đô thị ổn định.

Đối với nhóm nhu cầu này, sản phẩm phù hợp không chỉ là “giá vừa tầm tay”, mà còn phải là những không gian đô thị trung cấp được quy hoạch đầy đủ, có kết nối thuận lợi vào trung tâm và phù hợp cấu trúc chi tiêu của nhóm thu nhập trung bình. Khi chính sách tín dụng, hạ tầng giao thông liên vùng và tốc độ gia tăng dân số vẫn tiếp tục khá cao, nhu cầu thật tại đô thị vệ tinh sẽ trở thành trục chủ lực của thị trường giai đoạn 2026 - 2030.

Phát Đạt đang sở hữu lợi thế mạnh ở nhóm nhu cầu này thông qua các dự án Thuận An 1, Thuận An 2 và La Pura - những khu dự án quy mô lớn cung cấp hàng nghìn sản phẩm sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi.

Nhóm nhu cầu thật thứ hai nổi lên từ động lực của nền kinh tế công nghiệp - dịch vụ. Sự gia tăng mạnh của dòng vốn FDI, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, cùng sự mở rộng của các khu công nghiệp và trung tâm logistics đang tạo ra một tầng nhu cầu hoàn toàn mới: nhu cầu nhà ở của chuyên gia, kỹ sư, quản lý trung cấp và lao động kỹ thuật cao. Đây là nhóm khách hàng có yêu cầu rõ ràng về môi trường sống: gần nơi làm việc, có tiện ích phục vụ đời sống công nghiệp, và có kết nối thuận lợi đến trung tâm đô thị hoặc sân bay. Nhu cầu thật của nhóm này nằm ở các khu đô thị dịch vụ - công nghiệp có chất lượng quy hoạch tốt, mật độ vừa phải và thiết kế phù hợp nhịp sống hiện đại.

Nhìn vào danh mục của Phát Đạt, những dự án như Serenity Phước Hải hay các quỹ đất tại Gia Lai, TP.HCM nằm đúng vào trục phát triển này. Khi Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến FDI trọng yếu của châu Á, nhóm nhu cầu ở của chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao sẽ tạo ra một cấu trúc cầu bền vững, ít dao động theo chu kỳ đầu cơ.

Nhóm nhu cầu thật thứ ba trong nhận định của Phát Đạt đến từ xu hướng thay đổi lối sống sau đại dịch: nhu cầu sống - làm việc - nghỉ dưỡng trong cùng một mô hình đô thị. Sự phát triển của kinh tế số, phương thức làm việc linh hoạt và sự gia tăng tầng lớp thu nhập khá tại các thành phố lớn đang thúc đẩy một thế hệ cư dân tìm kiếm không gian sống gần thiên nhiên, tiện nghi và có khả năng khai thác giá trị sử dụng đa dạng.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn bùng nổ condotel trước đây, nhu cầu thật hiện nay đặt trọng tâm vào các sản phẩm đô thị đa chức năng - nơi cư dân có thể vừa sinh sống bền vững vừa sử dụng cho mục đích nghỉ ngơi hoặc làm việc từ xa.

Phát Đạt đang hiện diện rõ rệt trong nhóm nhu cầu này thông qua các sản phẩm như Khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Côn Đảo, Serenity Phước Hải và Quy Nhơn Iconic. Đây là những dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn phù hợp với lối sống lai giữa đô thị và du lịch - một xu hướng đang tăng mạnh trên toàn cầu.

Điểm chung trong cách tiếp cận ba nhóm nhu cầu này của Phát Đạt chính là triết lý “đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng” mà ban lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh. “Nút” là các điểm nút về hạ tầng, quy hoạch, luồng dân cư và hành lang kinh tế. “Tầng” là tầng nhu cầu của từng nhóm khách hàng - từ gia đình trẻ, người lao động công nghiệp đến cư dân có nhu cầu nâng cấp lối sống.

Khi phát triển sản phẩm dựa trên sự giao cắt giữa đúng nút và đúng tầng, Phát Đạt giảm thiểu rủi ro cung - cầu lệch pha và tránh được tình trạng chạy theo xu hướng hoặc lệ thuộc vào một phân khúc duy nhất.

Sự nhận diện rõ ràng ba nhóm nhu cầu thật không chỉ nâng cao lợi thế cạnh tranh của Phát Đạt, mà còn phản ánh xu hướng phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam. Khi các đô thị bước vào giai đoạn tái thiết và hạ tầng liên kết vùng được mở rộng mạnh mẽ, doanh nghiệp nào nắm bắt đúng nhu cầu, hiểu đúng “tầng” khách hàng và triển khai theo đúng “nút” hạ tầng sẽ dẫn dắt chu kỳ mới.

“Với danh mục sản phẩm trải đều trên cả ba nhóm nhu cầu thật, từ an cư vệ tinh, đô thị công nghiệp đến đô thị ven biển đa chức năng, Phát Đạt đang xây dựng một mô hình phát triển cân bằng, linh hoạt và phù hợp với xu hướng thị trường trong 5-10 năm tới”, đại diện Phát Đạt cho hay.

