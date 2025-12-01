Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 304/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 (có hiệu lực từ 1/12/2025).

Nghị định ồm 8 điều quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng, được Quốc hội thông qua việc sửa đổi hồi tháng 6/2025.

Nghị định 304 quy định, trường hợp thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 6 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

Nghị định cũng quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ, cụ thể:

Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên bảo đảm về quyền và nghĩa vụ của hai bên theo nghị định; trích khoản tiền cho bên bảo đảm theo quy định và tính khoản này vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm; tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm khi đáp ứng đủ điều kiện tại Nghị định này, hoặc thu giữ theo trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 khi đáp ứng điều kiện tại khoản 2 Điều 4.

Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên bảo đảm về quyền và trách nhiệm của bên bảo đảm, quyền và trách nhiệm của bên nhận bảo đảm được quy định tại Nghị định này.

Trích khoản tiền cho bên bảo đảm theo quy định tại nghị định này và được tính số tiền này vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

Tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm khi đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này hoặc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Việc thu giữ tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Nghị định này được ban hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả bên đi vay và bên cho vay, với cách tiếp cận toàn diện hơn trong quy định về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Quy định mới hướng tới hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất và lao động thường nhật của người dân, góp phần ổn định an sinh xã hội; đồng thời bảo đảm tôn trọng nguyên tắc: "Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng" (khoản 2 Điều 3 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13).