Ngày 19/12, Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) diễn ra tại trường THCS Chu Văn An (Hà Nội). Đây là năm thứ 38 cuộc thi được phát động, tổ chức ở Việt Nam.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55, năm 2026 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Chủ đề được bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức đánh giá gần gũi với cuộc sống.

Khi thế giới số ngày càng trở nên quen thuộc và các hoạt động của con người được số hóa nhiều hơn, sự kết nối giữa con người càng trở nên quan trọng.

Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức phát biểu khai mạc lễ phát động. Ảnh: Du Lam

Đó là sự kết nối trực tiếp giữa người vừa người qua trò chuyện, trao đổi, qua thư tay, qua hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia; chung mục tiêu, lý tưởng, niềm tin; sáng tạo, đấu tranh vì điều tốt đẹp.

Thế giới số cũng tạo điều kiện để con người có thể kết nối xuyên quốc gia, không chỉ với cá nhân mà với cả thế giới.

Thông tin về thể lệ cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2026, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Trưởng ban Giám khảo Cuộc thi, cho biết đối tượng dự thi là học sinh từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm dự thi).

Bức thư dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

Bài dự thi cần được cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi về địa chỉ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng qua hệ thống bưu cục của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post trong thời gian từ ngày 19/12 đến 5/3/2026 (tính theo dấu Bưu điện).

Các bức thư viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt.

Một lưu ý khác là bài dự thi viết trên một mặt, có thể viết nhiều tờ, đánh số trang và ghim lại. Ở góc trên cùng bên trái, cần ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, xã (phường), tỉnh (thành phố), số điện thoại. Bức thư dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên là không hợp lệ.

Phần giao lưu với các vị giám khảo của cuộc thi và các bạn học sinh đã từng đạt giải qua các mùa viết thư. Ảnh: Du Lam

Trong phần giao lưu với các vị giám khảo của cuộc thi và các bạn học sinh đã từng đạt giải, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bình luận chủ đề viết thư năm 2026 là "đề hay nhất trong các đề của UPU từ xưa tới nay vì đây là vấn đề thời sự cũng là vấn đề thiết cốt nhất của loài người ngày hôm nay".

Nhà thơ chia sẻ, "thời đại của chúng ta là thời đại số, kỷ nguyên số nhưng chúng ta đang bị mất kết nối, thậm chí mất nhau ngay khi ở bên nhau". Ông nhấn mạnh khi kết nối, con người có thể hiểu, thương, cảm thông với nhau và sẽ không còn "chiến tranh, máu chảy, nỗi bi thảm của con người".

Trong khuôn khổ Lễ phát động, ban tổ chức cũng trao giải Nhì quốc tế Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Đây là lần thứ 19 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 37 năm tham gia. Với chủ đề của Cuộc thi UPU lần thứ 54: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê đã đạt giải Nhất Quốc gia và giải Nhì quốc tế.

Từ niềm yêu mến tài năng điện ảnh của đạo diễn James Cameron qua các bộ phim nổi tiếng như Titanic và Avatar, Minh Khuê đã xây dựng một kịch bản phim về đại dương, lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường biển một cách tinh tế và sáng tạo.