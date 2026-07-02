Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Dự Đại lễ có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh An Giang, xã Phú Tân cùng đông đảo chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH).

Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự gắn bó giữa Giáo hội PGHH với chính quyền các cấp và nhân dân; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, phát huy những giá trị nhân văn, đạo đức vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phát biểu chúc mừng tại Đại lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, cho biết, trong suốt những năm qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy để phát triển nền đạo “vị nhân sinh”, gắn với phát huy giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa dân tộc.

"Với đường hướng "Vì đạo pháp, vì Dân tộc", "đồng hành cùng dân tộc", thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, các trị sự viên, chức việc cùng toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ nhiệt liệt hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân", ông Nguyễn Tấn Đạt khẳng định.

Bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng hoa, chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Tiếp nối truyền thống "Vì đạo pháp, vì dân tộc", Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH xác định sẽ tiếp tục vận động toàn thể chức việc, tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Những cam kết đó tiếp tục khẳng định tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, lấy lợi ích của đất nước và nhân dân làm mục tiêu phụng sự; đồng thời thể hiện rõ vai trò của PGHH trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa, chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Phát biểu chúc mừng Đại lễ, bà Trần Thị Minh Nga ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội PGHH đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của giáo lý PGHH sau 87 năm hình thành và phát triển.

Đặc biệt, kể từ khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH và đồng bào PGHH đã luôn thực hành theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ; lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội, nêu cao truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Chính các kết quả hoạt động từ thiện - xã hội và những việc làm hữu ích của toàn thể Giáo hội PGHH trong thời gian qua đã thắp sáng lên “ngọn đuốc từ bi trí thiện” và phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt lời chỉ dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ.

Ông Tống Phước Trường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ An Giang (trái) tặng hoa, chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Triển khai hiệu quả 4 chương trình đạo sự trọng tâm

Trong thời gian tới Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH và toàn thể bà con tín đồ sẽ tiếp tục kiên định đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”; tiếp tục triển khai hiệu quả 4 chương trình đạo sự trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn đạo lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Đồng thời, tiếp tục vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm công dân, chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tích cực tham gia và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng... góp phần thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của địa phương và đất nước, đồng thời cũng là thực hiện chủ trương của Nhà nước, vì một xã hội 'Không ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang (trái) tặng hoa, chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Đại lễ kỷ niệm năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt, khi là đại lễ đầu tiên của Giáo hội PGHH sau khi hoàn thành việc hợp nhất tổ chức theo địa giới hành chính mới của Nhà nước.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Giáo hội hiện có 9 Ban Đại diện cấp tỉnh, thành phố và 212 Ban Trị sự cấp xã, phường, đặc khu, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng dẫn tín đồ thực hiện tốt phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo".

Khép lại Đại lễ, thông điệp được lan tỏa không chỉ là niềm tự hào về chặng đường 87 năm phát triển của PGHH, mà còn là sự khẳng định sinh động về chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Thực tiễn hoạt động của Giáo hội PGHH tiếp tục chứng minh rằng, khi được tạo điều kiện hoạt động đúng pháp luật, các tổ chức tôn giáo luôn phát huy hiệu quả những giá trị nhân văn, đạo đức tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.