Ngày 23/12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình tập huấn chuyên sâu kết hợp diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thống kê, năm 2025 lực lượng chuyên trách đã phát hiện, ngăn chặn hơn 397.000 lượt kết nối nghi vấn, trong đó hơn 2.500 mã độc, gồm 889 mã độc nghiêm trọng nhằm mã hóa dữ liệu, đánh cắp thông tin.

Trước thực trạng này, chương trình được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh, qua đó phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng để đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống.

Chương trình gồm 4 chuyên đề về quy định, bảo đảm an toàn hệ thống theo cấp độ, phương án ứng cứu sự cố và diễn tập thực chiến.

Ngay sau đó là phần diễn tập trên hệ thống thật với 14 đội tấn công và 3 đội phòng thủ, không có kịch bản trước nhưng được giới hạn về mục tiêu, công cụ và mức độ khai thác.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức cho biết, trong kỷ nguyên số các cơ quan, tổ chức và người dân đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng.

Các mối đe dọa ngày càng tinh vi, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm trực tiếp đến hoạt động bình thường của xã hội.

Đại tá Đằng cho rằng, chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến nhằm trang bị kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh cho lực lượng ứng cứu sự cố, coi an toàn thông tin là kỷ luật công vụ trong môi trường số, không làm hình thức và phải tạo chuyển biến thực chất.

Chuyên gia trình bày các chuyên đề về an toàn thông tin mạng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Ban tổ chức, đợt diễn tập hướng tới 3 mục tiêu: nâng cao năng lực thực chiến cho lực lượng tham gia, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng của hệ thống và con người, đồng thời làm cơ sở tham mưu các giải pháp khắc phục, nâng cấp hệ thống sau diễn tập theo lộ trình cụ thể.