Tối 19/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc có hai thi thể dưới mương nước.

Khoảng 18h cùng ngày, một người dân đi ra khu vực mương nước đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cắt cỏ thì hốt hoảng phát hiện 2 thi thể.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi.

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Tam, công an đang điều tra để xác định danh tính nạn nhân. "Bước đầu nghi là cả 2 nạn nhân bị rơi xuống mương nước vào ban đêm", lãnh đạo xã Quỳnh Tam thông tin.