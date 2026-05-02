Trưa 2/5, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM đã tìm thấy thi thể ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sau hơn 1 ngày mất tích, khi chèo SUP trên hồ Đá Đen, thuộc xã Kim Long, TPHCM.

Nạn nhân được phát hiện giữa lòng hồ, cách bờ khoảng 500m về phía Nam.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ trưa 2/5. Ảnh: Quang Hưng

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Long, nạn nhân là giám đốc công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngay sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong theo quy định.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện chuyên dụng được điều đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Ảnh: Quang Hưng

Như trước đó VietNamNet đã đưa, sáng 1/5, ông S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng một người bạn (người Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long để chèo SUP.

Trong lúc chèo, người bạn phát hiện ông S. mất tích khi cả hai cùng chèo vào bờ, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Long đã làm việc với người liên quan, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.