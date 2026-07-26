Ngày 26/7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức sau lễ triển khai đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 phối hợp với TP Đồng Nai tổ chức.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Ảnh: Bộ CHQS TP Đồng Nai

Tại khu vực được xác định là hố chôn tập thể, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định có khoảng 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến đấu và vật dụng cá nhân. Đặc biệt, quá trình khai quật đã phát hiện 2 chiếc ví da, bên trong còn lưu giữ nhiều ảnh chân dung bộ đội cùng hình ảnh người thân.

Theo Đội K72, đây có thể là kỷ vật của các liệt sĩ, là manh mối quan trọng phục vụ xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân sau nhiều năm. Toàn bộ di vật hiện được bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác giám định, xác minh.

Ví da được tìm thấy tại hố chôn tập thể liệt sĩ ở Đồng Nai. Ảnh: Bộ CHQS TP Đồng Nai

Sau 15 ngày mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Minh Đức, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cây bút khắc dòng chữ "Tiến Quy" kèm hình đôi chim bồ câu, bình đông, thắt lưng, súng AK...

Xã Minh Đức từng là chiến trường ác liệt, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh. Đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Hình ảnh chân dung trong ví da. Ảnh: Bộ CHQS TP Đồng Nai

Sau 4 tháng triển khai chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", lực lượng chức năng đã quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ.