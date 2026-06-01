Đắk Lắk:

XEM VIDEO: (Nguồn: Nguyễn Đắc Thái)

Ngày 20/6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Buôn Đôn tiếp nhận nguồn tin từ người dân về một phần mộ liệt sĩ nằm tại khu vực suối Kéc, gần chốt Cây Hồng thuộc Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn.

Đến ngày 22/6, Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã thành lập lực lượng liên ngành, nhanh chóng phối hợp cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K51) thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, khẩn trương cùng người báo tin băng rừng vào hiện trường khảo sát và tiến hành cất bốc.

Để tiếp cận hiện trường, lực lượng tìm kiếm phải di chuyển bằng xe máy qua nhiều đoạn đường khó, sau đó tiếp tục đi bộ xuyên rừng mới đến hiện trường để khảo sát.

Quá trình cất bốc tuy không phát hiện được hài cốt nhưng đã tìm thấy nhiều di vật của chiến sĩ cách mạng gồm đạn AK, ngôi sao mũ, quai dép cao su và túi tử sĩ.

Mở rộng diện tích tìm kiếm. Ảnh: NĐT

Ngày 29/6, chia sẻ với PV VietNamNet, Trung tá Nguyễn Đắc Thái - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Buôn Đôn cho biết, hành trình tiếp cận hiện trường vô cùng gian nan do nằm sâu trong vùng lõi rừng quốc gia. Sau khi vượt qua những lối mòn hiểm trở, lực lượng chức năng phát hiện một ụ đất nhỏ gần suối Kéc đúng như lời người dân miêu tả.

Tại đây, các chiến sĩ đã triển khai đào, mở rộng phạm vi ra các khu vực xung quanh. Dù nỗ lực tìm kiếm trên diện tích rộng nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt của chiến sĩ. Tuy nhiên, may mắn đã tìm thấy nhiều di vật quý giá và khẳng định đây là nơi ngã xuống của liệt sĩ.

"Khi chạm tay vào những di vật này, anh em ai cũng xúc động và hy vọng sẽ sớm tìm thấy hài cốt của liệt sĩ. Tuy nhiên do chưa tìm được sinh phẩm để xác định danh tính liệt sĩ nên đơn vị đã thống nhất chôn cất các di vật trở lại, đồng thời khoanh vùng để tiếp tục khảo sát, tìm kiếm về sau", Trung tá Thái chia sẻ.

Túi tử sĩ và đạn AK được phát hiện trong quá trình cất bốc. Ảnh: NĐT

Ông Y Tưng Niê (SN 1966, trú buôn Ea Mar) là người báo tin, chia sẻ rằng từ khoảng 10 tuổi ông đã theo cha vào rừng sâu chăn voi, bắt cá... Khi đi qua khu vực suối Kéc, cha ông từng kể nơi đây có một chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Do hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt thời điểm đó nên thi thể chiến sĩ chỉ được che đậy sơ sài dưới một gốc cây cổ thụ chứ chưa kịp an táng.

Ông Y Tưng Niê trao đổi với Trung tá Nguyễn Đắc Thái. Ảnh: Hải Dương

"Vì thường xuyên đi rừng nên tôi nhớ như in địa điểm cha chỉ năm xưa. Dù thời gian trôi qua từ lâu, rừng cây có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn nhớ chính xác để dẫn bộ đội vào tìm kiếm. Tới đây tôi sẽ cố gắng cùng bạn mình đưa bộ đội vào rừng sâu để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở một khu vực khác", ông Y Tưng nói.

Mở rộng xác minh các nguồn tin về 6 phần mộ

Sau khi phát hiện nhiều di vật liệt sĩ ở khu vực suốt Kéc, hoạt động tìm kiếm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các đơn vị và chính quyền xã Buôn Đôn tiếp tục khẩn trương triển khai.

Trung tá Nguyễn Đắc Thái cho biết, để thu thập thông tin về các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn, Ban CHQS xã Buôn Đôn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: gửi thư ngỏ đến từng thôn buôn, đăng tải trên các trang thông tin của các tổ chức đoàn thể và dùng đài truyền thanh xã tuyên truyền sâu rộng đến bà con ở tận vùng sâu, vùng xa.

Những di vật liệt sĩ ở khu vực chốt Cây Hồng được chôn trở lại. Ảnh: NĐT

"Ngoài thông tin từ ông Y Tưng Niê, hiện Ban CHQS xã Buôn Đôn đang tiếp tục thẩm định, xác minh 6 nguồn tin khác do người dân cung cấp về 6 ngôi mộ liệt sĩ ở các địa điểm khác nhau trên địa bàn. Khi có đầy đủ căn cứ xác thực, đơn vị sẽ ngay lập tức phối hợp với Đội K51 để tiến hành cất bốc", Trung tá Thái cho biết thêm.

Ngôi sao và đạn được tìm thấy ở khu vực chốt Cây Hồng. Ảnh: NĐT

Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Lê Thanh Sơn cho biết, ngay sau khi nắm chắc các thông tin, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Đội K51 và Ban CHQS xã để kiểm tra hiện trường, chạy đua với thời gian nhằm nhanh chóng đưa các liệt sĩ trở về.