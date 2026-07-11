Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) cho biết, nhiều di vật được phát hiện trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đáng chú ý, tại một phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương (mộ số 6, hàng số 1, khu L.), lực lượng chức năng tìm thấy lược chải tóc, chai thủy tinh nghi là dầu gió, gương, ví tiền, một viên đạn K54 và khối kim loại đã vón cục, nghi là dây chuyền bằng nhôm.

Nhiều di vật được phát hiện tại ngôi mộ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương. Ảnh: Đ.B

Trong số các di vật còn có cuốn sổ màu đỏ mang dòng chữ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam”. Bên trong cuốn sổ là tấm ảnh một thanh niên mặc quân phục, cổ tay đeo đồng hồ (có thể là của liệt sĩ).

Một tấm hình của chàng thanh niên mang quân phục được phát hiện cùng các kỷ vật. Ảnh: Đ.B

Qua thời gian, tấm ảnh đã bong tróc, mất một phần khuôn mặt. Lực lượng chức năng nhận định đây có thể là hình ảnh của liệt sĩ nằm trong phần mộ.

Cuốn sổ màu đỏ mang dòng chữ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” được tìm thấy trong phần mộ. Ảnh: Đ.B

Những tờ tiền cũ được lưu giữ trong chiếc ví qua nhiều năm. Ảnh: Đ.B

Tại một số phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính khác, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện các di vật như tăng võng, thắt lưng.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông, trên địa bàn hiện có 210 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, gồm 47 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc, 71 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương và 92 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam.

Từ ngày 1/7, địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại ba nghĩa trang trên, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Việc lấy mẫu tại toàn bộ 210 phần mộ dự kiến hoàn thành trước ngày 14/7.