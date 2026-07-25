Cũng trong sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đại tướng Phan Văn Giang; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, TP Đồng Nai, các nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình liệt sĩ tham gia Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức (Đồng Nai).

Xã Minh Đức là địa bàn chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Giai đoạn 1967-1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất này.

Khu vực đang triển khai tìm kiếm nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, ấp Đồng Dầu - nơi từng là trọng điểm của nhiều trận phục kích xe cơ giới, xe tăng và chiến dịch "Tìm kiếm và phong tỏa Minh Đức" vào tháng 11/1969.

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Theo thông tin các nhân chứng lịch sử cung cấp, từ ngày 14/7, sau khi Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai mở rộng khảo sát, huy động lực lượng và phương tiện thăm dò trên diện rộng, đến ngày 20/7, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 21 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực Minh Đức là địa bàn chiến lược, nơi nhiều đơn vị chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nhưng đến nay vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nhà quàn

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi cả nước. Hơn 30 đội tìm kiếm đã được thành lập, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, radar xuyên đất và giám định ADN.

Sau hơn 4 tháng triển khai, cả nước đã quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể; lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện nghi lễ phủ Quốc kỳ.

Ông yêu cầu Quân khu 7, TP Đồng Nai và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khẩn trương bàn giao mẫu hài cốt để giám định ADN; đồng thời tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ, kết hợp nhân chứng với công nghệ hiện đại nhằm khoanh vùng chính xác các khu vực khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức và người dân tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần đưa những người con ưu tú của dân tộc sớm trở về với gia đình và quê hương.