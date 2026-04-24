Ngày 24/4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát hang động mới, đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển du lịch trong khu vực.

Theo đó, từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn khảo sát gồm 10 chuyên gia hang động Hoàng gia Anh, cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter và người dân địa phương đã tiến hành thám hiểm tại nhiều khu vực thuộc Phong Nha - Kẻ Bàng và các địa bàn liên quan.

Trong đợt này, đoàn tiến hành khảo sát 29 hang động, bao gồm 26 hang mới phát hiện và phần mở rộng của 3 hang đã được ghi nhận trước đó, với tổng chiều dài đo vẽ đạt hơn 13,6km.

Các điểm khảo sát trải rộng tại các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn.

Kết quả cho thấy hệ thống hang động trong khu vực tiếp tục phát triển mạnh theo địa hình karst, với sự tồn tại đồng thời của các hang sâu dạng thẳng đứng và các hang quy mô lớn phát triển theo phương ngang.

Trong số các hang được khảo sát, nhiều hang có quy mô lớn, giá trị khoa học và tiềm năng khai thác đáng chú ý như hang Thiên Cung dài 4.206m, là hang dài nhất trong đợt khảo sát. Việc phát hiện cửa hang tại thung lũng Sinh Tồn giúp xác định dấu tích dòng chảy cổ của sông hang Tối.

Hang Nước Lặn (xã Tân Thành, Tuyên Lâm) dài 2.721m, có đặc điểm dòng chảy trong hang xuất hiện theo mùa; tại thời điểm khảo sát, hang khô ráo.

Hang Má Dơm (xã Kim Điền) dài 1.257m, sâu -102m, là dạng hang thẳng đứng điển hình trong hệ karst.

Đặc biệt là hang Chả Nghéo dài khoảng 583m, cao 751m, cửa hang dạng hố sụt gần như dựng đứng. Từ cửa xuống điểm nền trong hang khoảng 350m. Bên trong có thác nước cao khoảng 350m, bắt nguồn từ dòng suối ngoài rừng, chảy từ cửa hang xuống suối ngầm phía dưới.

Ông Howard Limbert (Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh) cho biết hang vẫn chưa được khảo sát hết, cho thấy tiềm năng phát triển thành hệ thống hang động quy mô lớn, tuy nhiên địa hình rất khó tiếp cận nên không phù hợp khai thác du lịch. Đoàn thám hiểm đã mất khoảng 1,5 ngày để tiếp cận và sẽ tiếp tục khảo sát trong thời gian tới.

Ngoài ra, đoàn còn ghi nhận hang Chạc Đen (khu vực đường 20 Quyết Thắng) có dạng giếng đứng sâu khoảng 20m, dẫn xuống hành lang lớn, có thể là nhánh của hệ thống hang sông Phong Nha.

Chuỗi hang tại xã Kim Phú với suối ngầm, trong đó hang Thượng Nguồn có tiềm năng du lịch mạo hiểm, hang Mò Rọo là hang xuyên núi dài khoảng 500m, cảnh quan đẹp, thuận lợi khai thác.

Theo Ban Quản lý Vườn, qua hơn 30 năm khảo sát, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã xác định được 7 khu vực hang động chính, với 3 hệ thống lớn gồm Phong Nha, Vòm và Nước Moọc. Tổng số hang động ghi nhận đến nay là hơn 472 hang, với tổng chiều dài khảo sát trên 254km.

Kết quả khảo sát năm 2026 tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu quan trọng, khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và hệ thống karst của khu vực.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, các phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra nhiều tiềm năng trong bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao vị thế của di sản thiên nhiên thế giới này trong thời gian tới.