Ngày 20/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết vừa tiếp nhận báo cáo từ đội khảo sát về việc phát hiện hang động này trong lâm phận của vườn. Bên trong hang xuất hiện thác nước chảy từ trên cao xuống, tạo nên cảnh quan độc đáo, hiếm gặp.

Theo kết quả khảo sát ban đầu, hang có độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng. Dòng nước từ miệng hang đổ xuống đáy, hình thành thác nước quy mô lớn, được đánh giá có giá trị cao về mặt khoa học và địa chất.

Hang động mới phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng với thác nước chảy bên trong, độ sâu ước khoảng 350m. Ảnh: H. D

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình khảo sát vẫn chưa hoàn tất. Nhiều khu vực trong hang chưa thể tiếp cận do địa hình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro. Tại thời điểm khảo sát, nhiệt độ bên trong hang cũng được ghi nhận thấp bất thường so với bên ngoài.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết nhằm làm rõ quy mô, cấu trúc cũng như giá trị của hang động và thác nước mới phát hiện. Các thông tin cụ thể sẽ được công bố sau khi có kết quả đánh giá đầy đủ.

Phong Nha - Kẻ Bàng từ lâu được coi là “vương quốc hang động” với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác du lịch. Việc phát hiện thêm hang động mới tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn của khu vực, đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về địa chất, sinh thái và phát triển du lịch bền vững.