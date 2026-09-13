Ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành khai quật từng phần mộ, kiểm tra kỹ các lớp đất, đồng thời thu thập, bảo quản hài cốt, di vật và những dấu tích liên quan.

Cất bốc mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi.

Từ ngày 3 đến 13/9, các lực lượng phát hiện 28 vị trí mộ liệt sĩ. Trước đó, ngày 16/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khai quật, cất bốc 2 phần mộ tại khu vực này. Các phần mộ được quàn tại xã Bảo Thắng.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, yêu cầu lực lượng tìm kiếm kiểm tra kỹ từng lớp đất, từng vị trí, thu gom đầy đủ hài cốt và di vật liên quan, không để sót dấu tích.

Phát hiện nhiều mộ liệt sĩ trên đồi Đá Vôi, phường Cam Đường. Ảnh: Báo Lào Cai

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục rà soát, mở rộng khu vực tìm kiếm; thực hiện đúng quy trình kiểm tra, xác minh, bảo quản hài cốt và di vật.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai yêu cầu các lực lượng chuẩn bị các bước tiếp nhận, quàn và an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định.