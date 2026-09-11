Sáng 11/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân cùng UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Đội hình tiêu binh trang nghiêm chuyển các hộp chứa mẫu hài cốt liệt sĩ ra máy bay vận tải quân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: N.D

Đợt này, Quân khu 7 tổ chức vận chuyển và bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính. Trong đó, TP Đồng Nai có 4.651 mẫu; tỉnh Tây Ninh có 5.287 mẫu; tỉnh Lâm Đồng có 3.625 mẫu. Toàn bộ mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển và bàn giao.

144 thùng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được lực lượng tiêu binh chuyển lên máy bay CASA C-295. Ảnh: N.D

Từ Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), các mẫu được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân ra Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tại đây, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận mẫu của Lâm Đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận mẫu của Đồng Nai và Tây Ninh để tiến hành giám định ADN.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.D

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cho biết dù đất nước hòa bình hơn nửa thế kỷ, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình đau đáu chờ tin người thân. Thời gian qua, Quân khu 7 phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, nhân chứng, nhà khoa học và báo chí triển khai nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính liệt sĩ.

Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, việc vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt lần này là "chuyến bay của nghĩa tình và sự tri ân", mang theo hy vọng khoa học sẽ giúp xác định chính xác danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.

Trước đó, ngày 21/8, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM cũng phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại sân bay quân sự Tân Sơn Nhất, đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN.

Đồng Nai bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN Đồng Nai bàn giao 4.618 mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ để vận chuyển ra Hà Nội, phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.