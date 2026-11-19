TRUNG QUỐC - Sau gần 9 năm chung sống và cùng vợ nuôi dưỡng 3 người con, một người đàn ông bàng hoàng phát hiện cả 3 đứa trẻ đều không phải con ruột.

Anh Hồ và chị Tề (Trung Quốc) vốn là bạn học, đăng ký kết hôn vào tháng 8/2014. Trong thời gian chung sống, hai người lần lượt có 3 người con, gồm 2 bé gái sinh tháng 12/2015 và 1 bé trai sinh tháng 1/2019, trang QQ đưa tin.

Cả 3 đứa trẻ đều được vợ chồng anh Hồ cùng chăm sóc, nuôi dưỡng. Tháng 4/2023, do tình cảm rạn nứt, hai người quyết định ly hôn. Theo thỏa thuận, cả 3 con sẽ sống cùng cha, nhưng hai bên không đề cập cụ thể khoản cấp dưỡng.

Về tài sản, căn nhà chung được giao cho chị Tề. Đổi lại, người phụ nữ chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ 2,63 triệu nhân dân tệ (10,1 tỷ đồng) và khoản vay ngân hàng 8,5 triệu nhân dân tệ (32,7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau khi hôn nhân kết thúc, anh Hồ phát hiện sự thật khiến bản thân vô cùng đau lòng.

Tháng 8/2025, anh ủy quyền cho một trung tâm giám định tư pháp tiến hành xét nghiệm ADN đối với hai bé gái. Kết quả xác định anh không phải cha ruột của cả hai. Đến tháng 1/2026, kết quả xét nghiệm đối với bé trai cũng cho kết luận tương tự.

Anh Hồ cho biết trước khi ly hôn, anh đã nghi ngờ bé trai không phải con ruột và từng yêu cầu giám định. Tuy nhiên, kết quả chỉ được công bố sau khi hai người hoàn tất thủ tục ly hôn.

Như vậy, cả 3 đứa trẻ mà anh đã cùng vợ chăm sóc trong nhiều năm đều không có quan hệ huyết thống với mình.

Sau khi biết sự việc, anh Hồ khởi kiện vợ cũ, yêu cầu bồi thường chi phí nuôi dưỡng các con, tổn thất tinh thần và chi phí xét nghiệm ADN.

Theo nhận định của tòa án địa phương, cả 3 đứa trẻ do chị Tề sinh ra trong thời kỳ hôn nhân đều không phải con ruột của anh Hồ. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy giữa vợ và chồng.

Tòa cũng xác định không có bằng chứng cho thấy anh Hồ biết sự thật ngay từ đầu. Trong thời gian không hay biết, anh vẫn bỏ công sức và tiền bạc để chăm sóc, nuôi dưỡng các con. Vì vậy, chị Tề phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.

Người đàn ông khởi kiện vợ cũ không chung thủy, phải bồi thường tổn thất. Ảnh: QQ

Đối với yêu cầu bồi thường chi phí nuôi con, căn cứ vào thời gian chăm sóc, mức sống tại địa phương và các khoản chi phí thực tế, tòa quyết định mức bồi thường là 500.000 nhân dân tệ (1,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, hành vi của chị Tề còn gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho anh Hồ. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tòa tuyên buộc chị Tề bồi thường cho anh Hồ tổng cộng 557.500 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,15 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, chị Tề phản bác rằng anh Hồ từng nhiều lần ngoại tình khi hai người còn là vợ chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ không đưa ra được bằng chứng chứng minh nên tòa không chấp nhận lập luận này.