Tình trăm năm tập 221:

Trong 2 lần mang thai, người phụ nữ ở Tây Ninh phát hiện chồng ngoại tình. Thế nhưng đến cuối cùng, bà vẫn có được hạnh phúc gia đình nhờ cách đánh ghen văn minh.

Mối duyên từ câu nói đùa

Xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm tập 221, bà Lê Thị Hồng Đào (SN 1968, Tây Ninh) chia sẻ chuyện tình và cuộc hôn nhân nhiều điều kỳ lạ của mình và chồng, ông Mai Phú Cường (SN 1968).

Thuở nhỏ, bà Đào sinh ra, lớn lên trong một gia đình tại quận 11 cũ, TPHCM. Bà được mẹ bảo bọc, không phải chịu cảnh chân lấm tay bùn, vất vả mưu sinh như bạn bè đồng trang lứa.

Trong khi đó, ông Cường lớn lên trong gia đình thuần nông. Từ nhỏ, ông đã quen với việc phụ giúp bố mẹ ruộng nương. Lớn lên, ông làm phụ xe, lái xe rồi đi học nghề cơ khí.

Vợ chồng ông Cường, bà Đào tại chương trinh Tình trăm năm

Bà Đào và ông Cường quen biết nhau thông qua anh ruột của ông Cường. Người này là con nuôi của mẹ bà Đào nên thường xuyên đi lại giữa Tây Ninh và TPHCM. Những lần theo anh trai đến chơi với mẹ nuôi, ông Cường có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với bà Đào.

Tại chương trình, bà Đào kể: “Một lần, trong lúc trò chuyện, ông ấy vui miệng nhờ tôi mai mối cho mình một người phụ nữ có ngoại hình, tính cách giống như tôi.

Nghe vậy, tôi nói vui là nếu đã muốn tìm người giống tôi thì cưới luôn bà mai đi, khỏi phải tìm đâu xa. Không ngờ, sau câu nói đùa ấy, chúng tôi lại quen biết, nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau".

Từ đó, ông Cường thường xuyên đến thăm nhà bà Đào. Cả hai có nhiều thời gian trò chuyện, đi chơi, hẹn hò.

Trong thời gian quen biết, ông Cường thẳng thắn chia sẻ việc mình từng lập gia đình, có con riêng. Thấy ông chân thành, dành nhiều tình cảm cho mình, bà Đào chấp nhận tình cảm của ông.

Trước khi có hạnh phúc như hiện nay, bà Đào từng trải qua những tháng ngày đau khổ

Sau 4 năm yêu thương, ông bà quyết định kết hôn. Thế nhưng khi chia sẻ việc sẽ cưới anh tài xế quê Tây Ninh, bà Đào lại bị mẹ ngăn cản. Mẹ bà Đào sợ con gái chịu cảnh vất vả, nay đây mai đó nên quyết không gả.

Bố mẹ ông Cường cũng phản đối việc con trai cưới cô gái thành thị. Cả hai sợ bà Đào chưa từng khổ cực sẽ khó thích nghi với cuộc sống ở quê, trong khi ông Cường là con trai út phải gánh vác việc thờ cúng, hương hỏa gia đình.

Bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình, tình cảm giữa ông Cường, bà Đào vẫn bền chặt. Cả hai cố gắng thuyết phục và được đôi bên gia đình đồng ý cho đến với nhau.

Hai lần phát hiện chồng ngoại tình

Sau khi kết hôn, bà Đào theo chồng về làm dâu ở tỉnh Tây Ninh. Những tưởng sau khi vượt qua sự ngăn cản của gia đình, cuộc sống hôn nhân của ông bà sẽ êm đềm. Nào ngờ khi mang thai con đầu lòng được 8 tháng, bà Đào bàng hoàng nghe tin chồng có tình cảm với một người phụ nữ khác.

Bà kể: “Lúc đó, tôi đau khổ, tổn thương lắm nhưng không dám kể với mẹ. Vì trước đó mẹ đã ngăn cản, còn tôi nhất quyết cãi lời bà để cưới ông. Vì vậy, khi biết chồng ngoại tình, tôi đành phải cắn răng chịu đựng.

Tôi khóc hết nước mắt, chỉ dám tâm sự với bạn bè. Mọi người khuyên tôi nên bình tĩnh, cố gắng lo việc sinh nở rồi mới tính đến chuyện có tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không. Vì vậy, khi chồng đi làm xa, tôi chỉ biết viết thư khuyên nhủ anh hãy nghĩ đến vợ, con ở nhà”.

Để bù đắp cho vợ chưa được đi đây đó, hiện nay ông Cường đưa bà Đào đi xuyên Việt bằng xe máy

Khi con được 3 tháng tuổi, bà Đào chủ động đến gặp nhân tình của chồng. Thay vì đánh ghen ầm ĩ, bà chọn cách nói chuyện bình tĩnh. Bà giới thiệu mình là vợ ông Cường, cho biết cả hai đã có con rồi yêu cầu người phụ nữ kia rời xa chồng mình.

Nghe vậy, người này cho biết không biết ông Cường đã có gia đình, đồng thời hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính. Dù vậy, khi mang thai con thứ hai được 4 tháng, bà Đào lại phát hiện chồng và người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục qua lại.

“Thời điểm ấy, tôi đau khổ lắm. Không thể chia sẻ với ai, tôi chỉ biết trút những đau khổ, tủi hờn vào những trang nhật ký. Rồi tôi viết đơn ly hôn, chấp nhận một mình nuôi con.

Nhưng ông ấy quyết không ký, nói sẽ không bỏ vợ, bỏ con. Ông hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng để trở về với gia đình. Sau lần ấy, ông kết thúc với người phụ nữ kia, dành hết tâm trí, tình cảm cho vợ con, gia đình”, bà Đào kể.

Cuộc sống hôn nhân của ông bà không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm kinh tế gia đình khó khăn, hai người buộc phải bán đôi nhẫn cưới để lấy tiền mua gạo cho các con.

Sau những sóng gió ban đầu, ông bà có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn

Thấy vợ chồng con gái chật vật, mẹ bà Đào bán căn nhà ở TPHCM để lấy vốn, giúp con rể làm ăn. Sau những khó khăn, ông bà chung tay từng bước ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con trưởng thành.

Sau khi nghỉ nghề lái xe, ông Cường có nhiều thời gian ở nhà hơn. Ông bà có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Ở quê nhà, cả hai cùng vui thú điền viên trong khuôn viên hơn 600m2 đất trồng nhiều cây trái.

Thời gian gần đây, nghĩ đến việc trước đây vợ chủ yếu quanh quẩn chăm lo gia đình, không được đi đây đó, ông quyết định bù đắp cho bà bằng những chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe máy.

Cuối chương trình, bà Đào cho biết chỉ mong chồng tiết chế tính nóng nảy để cuộc sống vợ chồng thêm vui vẻ. Trong khi đó, ông Cường cho rằng mình đã có người vợ quá hoàn hảo, không cần phải thay đổi điều gì. Câu nói khiến bà Đào rưng rưng xúc động.

Ảnh: Chụp lại từ chương trình