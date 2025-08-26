Tối 26/8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 18h30 cùng ngày đã phát hiện thi thể một nam giới trong tình trạng đã phân hủy tại khu vực bến tàu du lịch Bãi Cháy.

Nạn nhân cao khoảng 1,7m, mặc quần đùi ngắn, cởi trần, trên lưng có hình xăm lớn, không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ảnh: Đ.X

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy, lực lượng chức năng phát đi thông báo tìm người thân nạn nhân. Nếu gia đình nào có người thân có đặc điểm nhận dạng trên mà nhiều ngày chưa về nhà thì tới nhận diện và xác minh.

