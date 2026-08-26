Ngày 26/8, Đội K92, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương.

Cùng ngày, khi đào tìm trên diện tích khoảng 19m² thuộc ấp Rẫy Mới, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây lên 63 bộ. Trên toàn tỉnh An Giang, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ.

Đội K92 phát hiện thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Rẫy Mới. Ảnh: KL

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92, cho biết sau thời gian dài, địa hình khu vực đã thay đổi đáng kể, nhiều dấu tích liên quan vị trí chôn cất liệt sĩ không còn rõ ràng.

Do đó, song song việc khảo sát thực địa, Đội K92 tiếp tục gặp gỡ cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương để thu thập, đối chiếu thông tin, qua đó xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Phục dựng ảnh phụ nữ được tìm thấy trong phần mộ

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh chân dung bị hư hỏng nặng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tiên.

Bức ảnh đã ố màu, bám đất, nhiều chi tiết bong tróc do nằm lâu trong phần mộ. Sau khi được phục dựng, hình ảnh một cô gái dần hiện lên. Người trong ảnh mặc áo sẫm màu, có mái tóc rẽ ngôi và trên tóc cài nhiều chiếc kẹp.

Bức ảnh bị hư hỏng và hình ảnh phục dựng.

Cơ quan chức năng chưa xác định được người phụ nữ trong ảnh là ai, cũng như có mối quan hệ gì với liệt sĩ. Tuy nhiên, bức ảnh có thể trở thành manh mối quan trọng giúp thân nhân, đồng đội hoặc người quen nhận diện.

Ngoài bức ảnh, lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy một số vật dụng cá nhân như lược, dây thắt lưng và các di vật khác. Tất cả được ghi nhận theo vị trí từng phần mộ, bảo quản để phục vụ xác minh, đối chiếu.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 25/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên, lực lượng chức năng đã mở 1.608 phần mộ, lấy được 1.280 mẫu sinh phẩm ADN. 328 phần mộ không lấy được mẫu, trong đó 117 mộ không có hài cốt, 196 trường hợp mẫu mủn mục, vỡ vụn và 15 trường hợp mẫu lẫn nhiều hài cốt.

Trên toàn tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã mở 4.368 phần mộ, lấy được 3.233 mẫu sinh phẩm ADN. Trong đó, 1.133 mẫu đã được bàn giao.