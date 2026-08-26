An Giang:

Sáng 26/8, tại tỉnh Kep, Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kep tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.

Tại buổi lễ, hai bên trao đổi kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K92 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh An Giang khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kep trong mùa khô 2026-2027.

Ban Chuyên trách tỉnh An Giang cho biết từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 28/8/2000 đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh đã quy tập được 4.414 hài cốt liệt sĩ (quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam) tại 6 tỉnh của Campuchia.

Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kep tổ chức lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia - Ảnh: KL

Theo Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, riêng tại tỉnh Kep, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 91 hài cốt liệt sĩ, trong đó mùa khô 2025-2026 quy tập được 12 hài cốt.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, cảm ơn lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Kep đã hỗ trợ Đội K92 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Phước cho biết do địa hình, địa vật tại các khu vực chiến trường thay đổi theo thời gian, hiện vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Vì vậy, An Giang mong muốn tỉnh Kep tiếp tục phối hợp thu thập thông tin, xác định địa bàn, vị trí để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.