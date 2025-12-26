Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Viện KSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đoạn cao tốc nơi phát hiện cánh tay người cùng vệt máu kéo dài. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số tài xế lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng Nam – Bắc bất ngờ phát hiện vệt máu kéo dài trên dải phân cách cứng tại Km228+900, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực cầu Mương Mán, thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ).

Nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận một cánh tay người nằm sát dải phân cách, kèm theo vết máu kéo dài. Tuy nhiên, tại khu vực này không phát hiện thi thể nạn nhân.

Để phục vụ công tác khám nghiệm, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã tạm thời chặn lối vào cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại nút giao Ba Bàu, đồng thời phân luồng phương tiện ra Quốc lộ 1.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.