Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay (9/10), trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) khiến phần đầu kéo của xe container cháy rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe container chạy hướng Bắc - Nam, khi đến Km181 (cách nút giao Quốc lộ 28B khoảng 2km), tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ đầu xe. Lúc này, tài xế nhanh chóng đánh lái vào lề đường, rời khỏi cabin trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phần đầu kéo.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn đầu kéo và làm cháy xém thùng lạnh ở rơ-moóc phía sau.

Phần đầu kéo container bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn tại hiện trường. Ảnh: Lạc Sơn

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông. Hướng lưu thông Bắc - Nam từ nút giao Quốc lộ 28B tạm thời bị chặn, các phương tiện được chuyển hướng ra quốc lộ 1 để tránh ùn tắc.

Đến khoảng 7h, giao thông qua khu vực được khôi phục sau khi xe cứu hộ di dời phương tiện gặp sự cố ra khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.