Chiều 8/7, trao đổi với VietNamNet, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Khánh (Ninh Bình), cho biết trong quá trình khai quật và thu nhận mẫu ADN của các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang địa phương, tổ công tác phát hiện nhiều di vật được chôn cùng như: dép cao su, đèn pin, băng đạn, dây võng, cúc áo và các vật dụng cá nhân khác.

Cơ quan chức năng khai quật phần mộ, thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Yên Khánh

Đặc biệt, quá trình khai quật mộ còn phát hiện một chiếc răng nanh (chưa xác định của loài nào) được bọc vàng còn nguyên vẹn. Chiếc răng dài khoảng 5cm, phần đầu được bọc vàng, phần còn lại đã ngả màu trắng sữa.

Được biết, trong suốt 15 ngày đêm, tổ công tác đã lấy mẫu sinh phẩm của gần 400 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Khánh.

Nhiều di vật của liệt sĩ được phát hiện trong quá trình khai quật mộ. Ảnh: Yên Khánh

Theo đại diện chính quyền địa phương, đây không chỉ là những kỷ vật còn sót lại sau chiến tranh mà còn là thông tin, dấu hiệu quan trọng giúp thân nhân nhận diện người thân; đồng thời hỗ trợ cơ quan chuyên môn trong quá trình đối chiếu, xác định danh tính các liệt sĩ bằng phương pháp giám định.

Trong quá trình khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Khánh phát hiện một chiếc răng nanh bọc vàng trong mộ liệt sĩ. Ảnh: Yên Khánh

Kế hoạch của tỉnh Ninh Bình là sẽ tổ chức lấy mẫu đối với hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 361 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 2/7, các lực lượng chức năng tại địa phương đã khai quật hơn 2.900 phần mộ, thu được hơn 2.700 mẫu sinh phẩm. Trong đó, có 245 phần mộ không thu được mẫu (bao gồm 176 phần mộ không còn tiểu và 69 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu).

Tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lấy mẫu đối với hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 361 nghĩa trang. Ảnh: Yên Khánh