Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế cho biết đang tiếp tục triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Bình Điền.

Theo đó, từ ngày 29/6, Ban Chỉ đạo phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế và UBND xã Bình Điền tổ chức lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chuyên trách khai quật, lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Điền để phục vụ giám định ADN. Ảnh: Tiến Thành

Theo Ban Chỉ đạo, trên địa bàn xã Bình Điền hiện có 1.155 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Bình có 68 phần mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Điền có 233 phần mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành có 854 phần mộ.

Trước khi triển khai, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Để bảo đảm chất lượng lấy mẫu, Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế yêu cầu các lực lượng tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, trang nghiêm; đồng thời khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu thập được kiểm đếm, đối soát, đánh dấu, niêm phong và chuyển về nơi lưu trữ tạm thời theo đúng quy định. Hồ sơ, tài liệu liên quan cũng được số hóa, lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác giám định ADN và quản lý lâu dài.

Tại xã Bình Điền hiện có 1.155 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tiến Thành

Radar xuyên đất phát hiện nhiều vùng xáo trộn tại Kinh thành Huế

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế phối hợp Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại hai khu vực trên đường Xuân 68 và Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP Huế).

Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu cho thấy sự tồn tại của các vùng đất bị xáo trộn dưới lòng đất tại hai vị trí này, qua đó xác định các khu vực nghi vấn để tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Khu vực lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tiến Thành

Tại khu vực đường Xuân 68, radar xuyên đất ghi nhận hai vùng đất xáo trộn nằm gần Tường thành Kinh thành Huế, ở độ sâu khoảng 1,2m, rộng khoảng 2,5m và dài từ 10-12m mỗi vị trí.

Tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên, gần cửa Chánh Tây, thiết bị tiếp tục phát hiện một vùng đất xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, với diện tích ước từ 7-9m². Tuy nhiên, ở độ sâu trên 3,5m, tín hiệu radar bị nhiễu lớn, ảnh hưởng đến khả năng nhận diện.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, kết quả khảo sát là cơ sở dữ liệu quan trọng để Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế xây dựng kế hoạch, tham mưu các cấp triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh công tác khai quật, sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ về với gia đình và đồng đội.

Trước đó, chiều 25/6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế phối hợp Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) sử dụng radar xuyên đất để khảo sát các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bên trong Kinh thành Huế.