Ngày 7/5, Công an phường Bảo An phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận một con trăn lớn do người dân giao nộp để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Con trăn đất quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà dân. Ảnh: N.X

Sáng cùng ngày, trong lúc làm vườn, ông Trần Văn Triêm (65 tuổi, ngụ phường Bảo An) bất ngờ phát hiện một con trăn lớn nên trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác liên ngành gồm đại diện UBND phường, Công an phường Bảo An và Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con trăn này là loài trăn đất.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.