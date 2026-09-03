An Giang:

Chiều 3/9, đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện một đôi dép trong phần mộ liệt sĩ được khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất.

Theo đó, trong quá trình mở phần mộ số 10, hàng 08, khu 3B tại nghĩa trang, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một đôi dép còn khá nguyên vẹn.

Đôi dép có kiểu dáng quai bản, màu sắc chủ đạo vàng nâu, bên trên dập nổi chữ “Japan Sandal”; các họa tiết trang trí vẫn còn có thể quan sát rõ.

So với nhiều di vật đã bị phân hủy, hoen gỉ sau thời gian dài nằm dưới lòng đất, tình trạng của đôi dép là chi tiết đáng chú ý, thuận lợi cho việc nhận dạng bằng hình ảnh.

Đôi dép nữ còn khá nguyên vẹn trong mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất. Ảnh: KL

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, hiện chưa thể khẳng định đôi dép đủ cơ sở để xác định danh tính người được an táng trong phần mộ. Tuy nhiên, trong trường hợp liệt sĩ còn thiếu thông tin, một vật dụng từng gắn với liệt sĩ có thể trở thành đầu mối bổ trợ cho hồ sơ, kết hợp với kết quả giám định ADN.

Ban Chỉ đạo mong thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng đội và người dân từng sinh sống, chiến đấu trên địa bàn Hòn Đất quan sát hình ảnh di vật.

Nếu nhận thấy đôi dép có đặc điểm quen thuộc hoặc có thông tin, tư liệu liên quan đến liệt sĩ tại phần mộ nêu trên, người dân có thể cung cấp để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Hai đội quy tập của An Giang lên đường sang Campuchia

Sáng 3/9, tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K92 và Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.

Trước đó, từ ngày 29/7 đến 28/8, hai đội đã tìm kiếm, quy tập được 85 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn An Giang.

Tổ công tác thực hiện các bước bảo quản di vật - Ảnh: KL

Theo kế hoạch, mùa khô 2026-2027, Đội K92 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk và Koh Kong. Đội K93 phụ trách địa bàn Takeo và Kampong Speu.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các đội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Campuchia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về vị trí phần mộ liệt sĩ.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4.414 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia.

Các chiến sĩ lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: KL

Trước đó, trong tháng 8, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách 6 tỉnh Campuchia đã tổ chức các lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.