Ngày 25/8, Đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến sáng cùng ngày, đơn vị đã quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái cũ, thuộc ấp Cả Cái, xã Tân Thành. Trước đó, Đội K91 đã quy tập được 44 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong những ngày qua, lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm nhiều hài cốt.

Đến sáng 25/8, Đội K91 đã quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái cũ. Ảnh: Đội K91

Theo Đội K91, phần lớn hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các gốc dừa nên quá trình cất bốc gặp nhiều khó khăn. Lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng nhiều dụng cụ phù hợp, đồng thời khai quật hết sức cẩn trọng. Nhiều vị trí, cán bộ, chiến sĩ phải dùng tay đào thay máy, gỡ từng nhánh rễ để tránh làm hư hại cây dừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cây trồng của người dân.

“Ban đầu, chúng tôi đào từng lớp đất mỏng. Khi phát hiện dấu hiệu như tăng, bạt bó hài cốt liệt sĩ thì cho máy xúc dừng lại, chuyển sang đào bằng tay. Do các liệt sĩ được chôn theo hướng Đông - Tây nên phải đào rãnh xuôi theo hướng này để khả năng phát hiện cao hơn”, một cán bộ Đội K91 cho hay và chia sẻ thêm: "Có những lúc, bàn tay người lính phải thay cho máy móc. Từng nhánh rễ được kiên nhẫn gỡ ra, từng phần hài cốt được nâng lên với tất cả sự trân trọng".

Công tác tìm kiếm được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Đội K91 chia khu vườn thành từng vị trí để khai quật; khu vực nào hoàn tất sẽ được hoàn trả hiện trạng cho chủ vườn.

Bàn tay người lính thay máy móc, từng bước gỡ rễ cây để cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K91

Đội K91 dùng tay đào, gỡ từng nhánh rễ để hạn chế ảnh hưởng đến hài cốt liệt sĩ và cây dừa của người dân. Ảnh: Đội K91





Vườn dừa nơi tìm kiếm rộng khoảng 2.500m² của ông Đỗ Văn Cam (63 tuổi). Ông Cam cho biết trước năm 1992, nơi đây từng là nghĩa trang tạm. Sau khi các phần mộ được cất bốc về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, chính quyền đã cấp đổi khu đất này cho gia đình ông canh tác. Gia đình ông trồng dừa tại đây khoảng 10 năm nay.

Người trực tiếp cung cấp thông tin quan trọng cho Đội K91 là bà Lê Thị Ngân Hà (56 tuổi, ngụ ấp Cả Cái). Bà Hà chia sẻ mẹ chồng bà vốn là thương binh, từng quản lý nghĩa trang tạm này và trực tiếp chôn cất nhiều chiến sĩ.

Không chỉ cung cấp thông tin quan trọng, bà Hà còn cùng một người dân trong ấp hỗ trợ máy xúc, tạo điều kiện để lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Bà và nhiều phụ nữ trong xóm cũng chuẩn bị những bữa cơm nghĩa tình, tiếp thêm sức lực cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

An Giang: Khoanh vùng trọng điểm nơi gần 300 liệt sĩ hy sinh ở Rừng Tràm 800

Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội thảo thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (còn gọi Rừng Tràm 800), ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền.

Bộ CHQS tỉnh tiến hành khảo sát thực địa các vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù. Ảnh: KL

Theo Bộ CHQS tỉnh An Giang, qua nhiều nguồn tư liệu và lời kể của cựu chiến binh, nhân chứng, đầu tháng 3/1970, Tiểu đoàn 3 Đặc công cùng lực lượng pháo binh được điều động về chiến trường Tây Nam Bộ. Trong quá trình hành quân, trú quân tại khu vực rừng tràm, các đơn vị bị đối phương phát hiện và tổ chức tấn công bằng nhiều lực lượng, phương tiện.

Trận chiến diễn ra ác liệt, gây tổn thất lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong điều kiện không thể tổ chức chôn cất đầy đủ. Hội thảo lần này nhằm đối chiếu các nguồn thông tin để xác định chính xác hơn vị trí các liệt sĩ đã hy sinh và được chôn cất tại khu vực.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng tổ chức nhiều đợt xác minh, khảo sát. Đặc biệt, các tài liệu quân đội Mỹ được giải mật cùng nhiều nguồn tư liệu khác đã cung cấp thêm cơ sở để lực lượng chức năng khảo sát 8 vị trí nghi có liệt sĩ hy sinh tại các khu vực thuộc Hòa Điền, Bình Giang và Vĩnh Điều.

Riêng tại ấp Lung Lớn, một số vị trí nghi vấn hiện nằm trong khu vực vườn cây ăn trái và đất thuộc Nông trường 422. Sau hơn 50 năm, địa hình đã thay đổi đáng kể; nhiều khu vực từng là đìa trũng nay được san lấp, cải tạo thành đất sản xuất, khiến việc xác định vị trí chôn cất gặp nhiều khó khăn.

Việc khảo sát diễn ra khẩn trương. Ảnh: KL

Tại hội thảo, các cựu chiến binh, nhân chứng và đồng đội các liệt sĩ đã trực tiếp cung cấp, đối chiếu nhiều thông tin về phiên hiệu đơn vị, tuyến hành quân, diễn biến trận đánh, địa điểm hy sinh và chôn cất.

Từ các nguồn thông tin này, hội thảo bước đầu thống nhất lực lượng chịu tổn thất chủ yếu trong trận đánh ngày 3/3/1970 tại Tràm Dù là Tiểu đoàn 3 Đặc công Miền, thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 và Đại đội 5 Pháo binh Miền, thuộc Đoàn 75 Pháo binh Miền, với quy mô tổn thất gần 300 cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu cũng bước đầu thống nhất khoanh vùng trọng điểm tại ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền để tiếp tục khảo sát, xác minh, lập sơ đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hội thảo giải mã nơi gần 300 liệt sĩ hy sinh. Ảnh: KL

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang yêu cầu Bộ CHQS tỉnh khẩn trương hệ thống hóa thông tin nhân chứng, cập nhật hồ sơ, giải mã phiên hiệu các đơn vị để phục vụ tìm kiếm. Đội K92 được giao xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa tại Rừng Tràm 800, tổ chức thăm dò, đào tìm phù hợp với đặc điểm địa hình, nhất là các khu vực đất ngập nước.

Các đơn vị cũng được đề nghị tiếp tục vận động người dân, cựu chiến binh và nhân chứng cung cấp sơ đồ, hình ảnh, kỷ vật hoặc những thông tin liên quan trận đánh Tràm Dù.