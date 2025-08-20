Ngày 20/8, ông Đặng Hữu Hải - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

Cá thể gà lôi trắng được anh Lộc bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: UBND phường Thuỷ Xuân

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) đang ngồi uống nước gần khu vực hồ Thuỷ Tiên thì phát hiện một cá thể gà lôi trắng bay vào quán.

Anh Lộc cùng một số người dân tiến hành vây bắt, đồng thời báo tin cho UBND phường cùng cơ quan chức năng.

UBND phường Thủy Xuân phối hợp với cán bộ kiểm lâm nhanh chóng đến hiện trường, tiếp nhận và đưa cá thể gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã. Đến 20h cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia đã tiếp nhận để chăm sóc, bảo tồn.

Theo Chủ tịch UBND phường Thuỷ Xuân, cá thể gà lôi trắng nói trên nặng hơn 1kg, tình trạng bình thường.

“Việc người dân phát hiện, chủ động giao nộp gà lôi trắng cho thấy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn TP Huế", ông Đặng Hữu Hải chia sẻ.