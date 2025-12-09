Tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương - tối 8/12, đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Dương Tấn Rine làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết là người đại diện theo giấy ủy quyền.

Cơ sở này được xác định hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy đăng ký theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Đại diện cửa hàng cho biết điểm bán đã hoạt động từ giữa năm 2025 nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Đoàn kiểm tra xác định hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 7 Luật Thương mại 2005 và Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 1.200 bộ gắn nhãn hiệu Adidas, 14 áo thể thao mang nhãn hiệu Puma. Phần lớn số hàng này được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Nhưng đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng.

Đoàn kiểm tra bước đầu xác định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cơ sở cũng không niêm yết giá theo quy định của Luật Giá 2023.

Toàn bộ gần 6.500 sản phẩm đã được niêm phong, tạm giữ và chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.