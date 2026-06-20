Chiều 20/6, UBND xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một cặp vợ chồng trong khu vực rừng Tây Xuân.

Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân vào rừng Tây Xuân để dập đám cháy xảy ra trước đó. Trong quá trình tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện hai người nằm bất động giữa rừng nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, các nạn nhân là ông Hồ Văn L. (SN 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1972), cùng trú tại xã Kỳ Văn.

Trước đó, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực rừng Tây Xuân, thu hút nhiều lực lượng tham gia chữa cháy.

Nạn nhân là ông Hồ Văn L. và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. cùng trú tại xã Kỳ Văn. Ảnh: T.L

Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân tham gia chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Theo một số người dân, vợ chồng ông L. có thể đã tham gia chữa cháy trước thời điểm được phát hiện tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ các nạn nhân tử vong do ngạt khói. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để xác định nguyên nhân vụ việc theo quy định.