Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h ngày 19/6, đoạn trước cổng khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AH

Thông tin ban đầu, xe tải biển số TPHCM chạy trên đường D1 hướng ra xa lộ Hà Nội.

Khi đến khu vực cổng khu công nghệ cao, xe tải ôm cua rẽ phải vào xa lộ Hà Nội và va chạm với xe máy do một cô gái khoảng 20 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều.

Lực va chạm mạnh đã cuốn cả nạn nhân và phương tiện vào gầm xe tải, kéo lê một đoạn dài.

Hậu quả, cô gái tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cũng bị biến dạng, nằm lọt thỏm bên dưới.

Xe máy hư hỏng nặng, lọt dưới gầm xe tải. Ảnh: AH

Do vụ tai nạn xảy ra ngay giữa ngã ba vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Đông TPHCM tăng cao khiến tình hình giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.