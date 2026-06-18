Chiều 18/6, một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà ven Quốc lộ 51 trên địa bàn TP Đồng Nai, khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ nổ khiến 2 người tử vong. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân sống dọc Quốc lộ 51 (phường Tam Phước, TP Đồng Nai) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà ven đường.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chủ nhà đang thực hiện hàn xì. Trong lúc làm việc, bất ngờ xảy ra vụ nổ, sau đó bùng phát cháy.

Vụ việc khiến chủ nhà và một người đàn ông sống gần đó tử vong tại chỗ. Sức ép từ vụ nổ làm nhiều vật dụng, tài sản tại hiện trường bị hư hỏng, khu vực xung quanh bị xáo trộn.

Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tam Phước phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và khống chế đám cháy. Cùng lúc, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.