Ô tô bồn trộn bê tông mang BKS 29F-037.XX (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân theo hướng vào trung tâm thành phố thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 30K-184.XX (chưa rõ người điều khiển).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: M.Thanh

Sau cú va chạm, tài xế xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng.

Đáng chú ý, tại đoạn đường dẫn này, lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn và cấm ô tô lưu thông.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.