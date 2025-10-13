Nhóm Barn Find Hunter của tạp chí Hagerty vừa công bố loạt hình ảnh về hàng nghìn chiếc xe cổ được cất giữ trong nhiều nhà kho – từ Cadillac, Chevrolet, Ford cho đến những mẫu xe thể thao Nhật Bản như Mazda RX-7 hay Nissan 300ZX.

Theo Hagerty, số lượng xe trong bộ sưu tập này ước tính từ 800 đến hơn 1.300 chiếc, được bảo quản trong 6–7 kho hàng lớn. Phần lớn xe ở tình trạng khá tốt do được cất giữ trong nhà và bảo dưỡng định kỳ. Toàn bộ số xe sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trên nền tảng Hagerty Marketplace vào tháng 10/2025, và đặc biệt không đặt giá sàn, tức mọi chiếc xe đều sẽ được bán.

Greg Rusk, người sở hữu bộ sưu tập, cho biết ông bắt đầu sưu tầm xe cách đây gần 30 năm, ban đầu chỉ với vài chiếc Cadillac với ý định mở bảo tàng. Tuy nhiên, đam mê sưu tầm đã trở thành “nghiện”, khiến ông dần mua thêm hàng trăm mẫu xe cổ và xe thể thao. “Mỗi cuối tuần tôi lại đi xem xe, rồi không kìm được mà mua thêm,” ông chia sẻ.

Danh mục xe mà Rusk sở hữu có quy mô “choáng ngợp”: hơn 250 chiếc Chevrolet, hơn 100 Ford, 100 Cadillac, gần 100 Pontiac và khoảng 60 mẫu Mopar. Một số xe hiếm đáng chú ý gồm Cadillac mui trần 1959, Chevelle SS 396, Ford sedan 1937 hay Chevy C10 đời cổ. Ngoài ra, còn có cả một chiếc Porsche từng thuộc sở hữu của tội phạm khét tiếng Canada.

Greg cho biết nhiều chiếc xe được ông mua lại từ người dân địa phương gặp khó khăn về tài chính. “Nếu ai cần tiền chữa bệnh hoặc trả nợ, tôi mua xe của họ. Cũng có lúc người khác từng giúp tôi, nên tôi xem đây là cách giúp lại,” ông nói.

Giới sưu tầm đánh giá, đây có thể là một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất từng được công khai ở Mỹ, không chỉ bởi số lượng mà còn nhờ sự đa dạng về thương hiệu, phong cách và thời kỳ chế tạo – từ xe sang Mỹ thập niên 1950 đến xe thể thao Nhật những năm 1990.

