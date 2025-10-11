Xem video:

Đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube Filmshoppe cho thấy chiếc MPV được chủ xe – một bác sĩ – yêu cầu xưởng độ cải tạo toàn bộ từ ngoại thất đến nội thất.

Về ngoại thất, xe được thay mặt ca-lăng kiểu Maybach, cụm đèn hậu dạng LED lấy cảm hứng từ Toyota Alphard và bộ mâm hợp kim mới. Một giá nóc được lắp thêm nhằm tăng tính tiện dụng.

Bên trong khoang xe, hàng ghế giữa nguyên bản được thay bằng ghế lounge nhập khẩu, có khả năng ngả lưng, sưởi, làm mát và massage. Phía sau lưng ghế trước tích hợp màn hình giải trí riêng cho hành khách.

Chiếc xe vốn thuộc bản tiêu chuẩn không có cửa sổ trời, nhưng chủ nhân đã yêu cầu cắt trần để lắp cửa sổ toàn cảnh và thêm trần sao giả lập tương tự một số mẫu xe siêu sang.

Khoang nội thất được bọc lại bằng da màu hạnh nhân, các chi tiết nhựa được xử lý thủ công để tạo hiệu ứng bóng. Ngoài ra, xe còn được sơn hiệu chỉnh và phủ ceramic nhằm bảo vệ bề mặt.

Chiếc Innova Hycross này được cộng đồng đánh giá là một trong những bản độ táo bạo và công phu nhất tại Ấn Độ trong thời gian gần đây, minh chứng cho xu hướng cá nhân hóa ngày càng phổ biến trong giới chơi xe nước này.

Theo Cartoq

