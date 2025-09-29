Trong thế giới xe cổ, những chiếc Toyota Land Cruiser luôn giữ được vị thế đặc biệt nhờ sự bền bỉ, mạnh mẽ và khả năng chinh phục địa hình.

Chiếc Land Cruiser Prado LJ79 đời 1993 sau đây hơn 30 năm tuổi nhưng đã được “lột xác” hoàn toàn với phong cách Mercedes G63 sang trọng, hiện đại. Anh Ngọc Hữu (TP.HCM) hiện đang rao bán chiếc xe này với mức giá khoảng 800 triệu đồng.

Land Cruiser Prado 1993 độ G63 full option.

Qua một số hình ảnh được chia sẻ, chiếc Prado 1993 gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo khác lạ. Thay vì giữ dáng dấp cổ điển, xe đã được độ ngoại thất theo phong cách Mercedes-AMG G63: lưới tản nhiệt to bản, cụm đèn LED daylight độc đáo, ốp capo và mui xe phong cách off-road. Bộ mâm 5 chấu thể thao cùng màu sơn đen bóng càng làm tôn lên sự mạnh mẽ.

Ngoại hình xe hầm hố.

Đây chính là sự kết hợp giữa chất cơ bắp bền bỉ của Land Cruiser và nét sang trọng, hiện đại của G-Class, tạo nên một diện mạo “độc bản” khó trộn lẫn.

Bên trong xe, không còn là nội thất thô sơ như hơn 30 năm trước, chiếc xe nay sở hữu khoang cabin nâng cấp toàn diện. Hệ thống ghế bọc da cam nổi bật, với băng 2 và băng 3 lấy từ Lexus LX570. Taplo và nhiều chi tiết nội thất được phủ sơn caro carbon tinh xảo. Xe trang bị màn hình trung tâm T’EYES 4G – 64G, đi kèm 2 màn hình gối Android cho hàng ghế sau.

Trang bị nội thất hạng sang.

Dù được nâng cấp mạnh về thẩm mỹ và tiện nghi, chiếc Prado 1993 này vẫn bảo toàn giá trị cốt lõi: sự tin cậy và khả năng vận hành bền bỉ của Toyota. Dưới nắp capo, xe vẫn giữ nguyên động cơ diesel 2.8L (2779 cm³), hộp số sàn 5 cấp, dẫn động 2 cầu. Đây là khối động cơ vốn nổi tiếng về độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sửa chữa, một trong những yếu tố giúp Land Cruiser được ưa chuộng trên toàn cầu.

Xe vẫn giữ nguyên động cơ diesel 2.8L (2779 cm³), hộp số sàn 5 cấp, dẫn động 2 cầu.

Ra mắt lần đầu năm 1984, Toyota Land Cruiser Prado thuộc dòng Land Cruiser, biểu tượng SUV địa hình của Nhật Bản. Thế hệ LJ70/79, trong đó có bản 1993 này, là bước đệm quan trọng giúp Prado chinh phục thị trường toàn cầu, nổi bật nhờ khung gầm chắc chắn, động cơ diesel mạnh mẽ và khả năng off-road vượt trội.

