Chiều 6/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay đã có 49 người bị khởi tố.

Theo điều tra, đêm 7/6, cảnh sát xác định Lê Văn Đông (chồng của Nguyễn Thị Mai Anh), là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đang sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Công an tổ chức bắt giữ 7 đối tượng, gồm vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh là bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc và một số cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Nhóm cán bộ đang nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Mai Anh.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Đồng thời, Công an TP Hà Nội tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 100 địa điểm; thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, cùng nhiều ô tô hạng sang, ma túy các loại; triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.

Đến ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT khởi tố bổ sung vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra ngày 7/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương”.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, nếu phân loại theo đối tượng thì có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm: 1 Viện trưởng; 1 Phó Viện trưởng; 4 Trưởng khoa, Trưởng phòng và tương đương; 2 điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Ngoài ra, có 2 bị can là cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm Giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng) cùng 10 bị can là đối tượng khác.

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh trong thời gian chữa bệnh bắt buộc đã có

hành vi sử dụng ma túy, đánh bạc. Ảnh: CACC

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Long, nếu phân loại theo tội danh khởi tố, có 6 người bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 35 bị can phạm tội “Nhận hối lộ”; 1 bị can phạm các tội “Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ”;

Tiếp đến, 1 bị can phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 2 bị can phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 1 bị can phạm tội “Môi giới hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Đưa hối lộ” và 1 bị can phạm tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận ban hành.

Kết quả điều tra đến nay, có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận hàng tỷ đồng của nhiều trường hợp để “chạy giám định”, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường (Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) hoặc Hoàng Tất Thành (Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc) hàng trăm triệu đồng để chia cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội, nhằm mục đích cho các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, kết quả điều tra đến nay thể hiện, không chỉ có bị can Mai Anh câu kết với các lãnh đạo, giám định viên để giám định tâm thần cho đối tượng phạm tội không khách quan, mà chính người của tư pháp cũng câu kết, móc nối với các giám định viên tâm thần để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần, nhằm mục đích để cho các đối tượng phạm tội được đi chữa bệnh bắt buộc tâm thần.