Sáng 5/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất (xã Hòn Đất), Đội lấy mẫu phát hiện nhiều di vật trong mộ số 20, hàng 05, khu 1C.

Các di vật gồm một đôi dép cao su, một sợi dây chuyền kim loại, một cây nhíp kim loại, 3 nút áo màu sẫm và một mảnh xương chi dài khoảng 6cm.

4 di vật được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ - ẢNH: KL

Đáng chú ý, đôi dép cao su màu đen vẫn giữ được hình dáng khá rõ với phần đế và các quai dép. Sợi dây chuyền dạng hạt kim loại và cây nhíp nhỏ cũng còn tương đối nguyên vẹn.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, những đặc điểm riêng của các vật dụng có thể giúp thân nhân, đồng đội nhận biết hoặc nhớ lại những đồ dùng mà liệt sĩ từng sử dụng.

Ban Chỉ đạo kêu gọi thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng đội và người dân từng chiến đấu, công tác trên địa bàn Hòn Đất chia sẻ thông tin về các di vật được tìm thấy.

Tổ công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất - Ảnh: KL

Nếu nhận thấy đôi dép, sợi dây chuyền, cúc áo hoặc đặc điểm của các vật dụng trên có thể liên quan đến người thân, đồng đội đang được an táng hoặc quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất, đặc biệt là mộ số 20, hàng 05, khu 1C, người dân có thể cung cấp thông tin để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Thông tin liên quan có thể cung cấp cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang qua số điện thoại 0976.222.525.