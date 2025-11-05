Chiều 5/11, Công an tỉnh Ninh Bình đang phong tỏa một đoạn đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư, để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường.

Trước đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, người dân thấy một túi bạt được bỏ lại ven đường, cạnh cổng Trường Tiểu học Ninh Sơn, nên đã mở ra xem thì hốt hoảng phát hiện thi thể bé trai bên trong.

Thi thể bé trai được phát hiện trong túi bạt bị bỏ lại ven đường. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hoa Lư đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra.

Ghi nhận của PV, đến khoảng 14h10, đoạn đường dài khoảng 100m trên đường Trần Quang Khải được căng dây 2 đầu phong tỏa để lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm.

Công an căng dây, phong tỏa đoạn đường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, đoạn đường nơi thi thể bé trai bị bỏ lại không có nhà dân sinh sống.