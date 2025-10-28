Trưa 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, xác nhận: Khoảng 5h30 cùng ngày, trong lúc đánh bắt thủy sản tại khu vực biển Bình Minh (đoạn qua thôn Tân An), một số ngư dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh nên trình báo chính quyền địa phương.

Khu vực bãi biển nơi phát hiện thi thể bé gái sơ sinh. Ảnh: N.X

Theo ông Phong, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bé gái sơ sinh khoảng 0-3 tháng tuổi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thăng An có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các bước nghiệp vụ ban đầu và bàn giao thi thể cho địa phương lo hậu sự theo phong tục.