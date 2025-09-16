Ngày 16/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Hố - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác. Hiện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, trong lúc dọn vệ sinh tại khu vực ngã ba Hà Thành (thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ), nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác. Ảnh: N.X

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và Công an xã Sơn Hạ đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc.

Công an nhận định đây là sự việc thương tâm, gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan hãy kịp thời cung cấp để phục vụ điều tra; đồng thời, nhắc nhở mỗi gia đình, cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.