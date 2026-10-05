Thi thể người đàn ông được tìm thấy mắc vào bụi cây ven sông ở tỉnh Lâm Đồng, sau hai ngày mất tích, nghi bị nước cuốn trôi.

Sáng 5/10, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân, cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông T.V.H. (53 tuổi) cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, tối 4/10, người dân đứng trên cầu đoạn qua sông phía hạ lưu đập tràn xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng), phát hiện thi thể nổi trên mặt nước. Thời điểm này, nước sông chảy xiết khiến người đàn ông bị cuốn trôi và mất tích. Người dân sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy sau hai ngày mất tích. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, các lực lượng, trong đó có Đội tìm kiếm cứu nạn, đã điều động 2 mô tô nước đi dọc tuyến sông tìm kiếm. Sau đó, thi thể người đàn ông được tìm thấy mắc vào bụi cây ven sông, cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 3km, và được đưa lên bờ.

Nạn nhân được xác định là ông H., đang làm bảo vệ cho một đơn vị trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, sáng 3/10, ông H. đi xe máy rời nhà. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về, không thể liên lạc và ông cũng không xuất hiện tại nơi làm việc. Nghi ông H. có thể bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn, gia đình tổ chức tìm kiếm dọc sông và trình báo cơ quan chức năng.