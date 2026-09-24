Sáng 24/9, Công an phường Bình Long (TP Đồng Nai) cho biết, đã tìm thấy thi thể bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai), nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trong lúc điều khiển ô tô vào chiều 22/9.

Lực lượng chức năng Đồng Nai tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.X

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại hồ Xa Cát, cách vị trí ô tô bị nước cuốn khoảng 300m. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm để trục vớt phương tiện gặp nạn.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 17h ngày 22/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu.

Thời điểm này, bà L. điều khiển ô tô con lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, phường Bình Long. Khi đến khu vực đập Sở Nhì, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn cả người và phương tiện xuống hồ Xa Cát.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tìm cách tiếp cận để cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Thi thể bà L. đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, Công an phường Bình Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai, lực lượng quân sự cùng các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, flycam được sử dụng để khảo sát từ trên cao, hỗ trợ mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.